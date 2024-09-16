Российских туристов на Шри-Ланке предупредили об опасности

Российских туристов на Шри-Ланке призвали соблюдать осторожность из-за предстоящих президентских выборов. О возможной опасности предупредило посольство РФ на пляжном курорте Азии в Telegram.

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Уточняется, что голосование назначено на 21 сентября. В связи с этим в день выборов и после него путешественникам рекомендовали быть максимально бдительными при поездках по острову. Кроме того, россиянам стоит избегать мест массового скопления людей.

«В случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровью, [призываем] уведомлять об этом дежурного консула посольства», — сказано в заявлении.

Ранее Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России и еще 37 стран. Упрощенный режим въезда в страну будет действовать с 2 сентября по 31 марта.