Туристы смогут улететь в Египет из Санкт-Петербурга рейсами пяти авиакомпаний

Рейсы на курорты Красного моря из Санкт-Петербурга на зимний сезон – 2024/2025 заявили пять авиакомпаний – российские «Аэрофлот» и AZUR air, египетские Air Cairo и AlMasria и турецкая Southwind. Большинство из них полетит по одному маршруту – в Шарм-эль-Шейх.

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Турагенты выражают недоумение по поводу малого числа вылетов в Хургаду из Северной столицы.

«Пыталась посадить своих клиентов на осенние каникулы и не смогла ничего подобрать. Выбор рейсов невелик», – говорит турагент Мария Шекер.

По ее словам, некоторые туристы хотят отдыхать в конкретных отелях Хургады. Но из-за того, что вылетов мало, цены на туры относительно высокие:

«Шарм получается дешевле».

Единственный перевозчик, заявивший программу на оба египетских курорта, – «Аэрофлот». Авиакомпания ставит из Пулково по два еженедельных вылета в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Туры с этим перелетом предлагает ее стратегический партнер – туроператор Библио-Глобус.

Остальные авиакомпании анонсировали пока только вылеты в Шарм-эль-Шейх. Каирская Air Cairo собирается летать из Пулково с периодичностью 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Турпакеты выставлены в системе бронирования у туроператора FUN&SUN.

Две чартерные цепочки с периодичностью раз в 11–12 дней организует Southwind. Турецкая авиакомпания выполняет рейсы на египетский курорт с технической остановкой в Анталье, из-за чего время в пути увеличивается до 8 часов. Туры можно забронировать у туроператора Pegas Touristik.

Еще одну 10-дневную программу в Шарм-эль-Шейх ставит в зимнем сезоне AlMasria Universal Airlines. Турпакеты формируют Coral Travel и Pegas Touristik.

И наконец, туристы из Северной столицы смогут отправиться в Египет на лайнерах AZUR air: с ноября авиакомпания планирует по 3 вылета в месяц из Пулково в Шарм-эль-Шейх. Тур можно заказать у туроператора Anex.

Что касается цен, недельный тур с вылетом в начале ноября и проживанием в 4* отеле Шарм-эль-Шейха обойдется в 180 тыс. руб. на двоих с питанием по системе all inclusive. Отдых в 5* предлагается по цене от 200 тыс.

Ранее TourDom.ru писал о рейсах в Египет, запланированных туроператорами из российских городов. Некоторые из них увеличили объемы перевозки.