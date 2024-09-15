Аэропорты Шанхая отменяют все рейсы

Два аэропорта города Шанхай - Пудун и Хунцяо - отменяют в воскресенье вечером все рейсы из-за приближения тайфуна "Бебинка". Об этом говорится в опубликованном сообщении корпорации "Шанхайский аэропорт", которая является оператором этих воздушных портов.

"После 20:00 (15:00 мск) в обоих аэропортах будут отменены все рейсы", - указывается в заявлении.

Уточняется также, что решения о дальнейшей работе аэропортов будут приниматься в зависимости от метеоусловий, а пассажиров просят следить за информацией о прилетах и вылетах. Ранее сообщалось, что к полудню воскресенья в аэропортах города было отменено свыше 600 рейсов.

Тайфун находится примерно в 350 км к юго-востоку от Шанхая в Восточно-Китайском море. Скорость ветра в центральной части циклона достигает 40 м/с. Ожидается, что он ударит по прибрежным районам Шанхая и соседней восточной провинции Чжэцзян утром 16 сентября.

Местные власти принимают необходимые меры предосторожности в прибрежных районах. Жителей Шанхая просят по возможности не выходить на улицу и оставаться в укрытии в тот момент, когда тайфун будет проходить через город. В целях безопасности со второй половины дня воскресенья власти ограничили движение по ряду автомагистралей.

Центральное метеорологическое управление Китая уже объявило наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна, который, как ожидается, может стать самым сильным из тех, что доходили до Шанхая с 1949 года.