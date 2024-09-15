ОАЭ добавят для туризма еще один эмират

Согласно информации от туроператора, рейсы будут осуществляться дважды в неделю из московского аэропорта Домодедово: по средам и воскресеньям в начале программы. С 27 октября 2024 года авиакомпания перейдет на зимнее расписание с рейсами по четвергам и воскресеньям. Программа продлится до 11 мая 2025 года, но с января по февраль будет перерыв.

Туроператор сообщил, что загрузка чартеров на октябрь достигла почти 70%. Места на первый рейс и на осенние каникулы уже распроданы.

Рас-эль-Хайма позиционируется как семейный курорт с большим количеством отелей на первой береговой линии, которые предлагают собственные пляжи с пологим входом в воду. Отели обычно предлагают концепцию All Inclusive или Full Board с трехразовым питанием без напитков.

Цены на недельные туры в отель Rixos Bab Al Bahr с питанием «ультра все включено» начинаются от 150 тыс. рублей на человека. Более бюджетные варианты можно найти от 80 тыс. рублей на человека. В настоящее время действуют скидки раннего бронирования до 45%, сообщает портал «Турпром».

Ранее в Росстате посчитали, сколько человек путешествовало по России летом. Также тревел-блогер, объехавший 131 государство, назвал самую недооцененную страну в мире.