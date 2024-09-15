На Шри-Ланке туристов оштрафовали на 18 миллионов за ловлю бабочек

На прошедшей неделе на Шри-Ланке закончился суд над двумя туристами из Италии. Их обвинили в незаконной ловле представителей местной фауны и попытке вывезти из страны три сотни эндемичных насекомых. До 29 сентября они должны выплатить 60 млн шриланкийских рупий (около 18 млн руб.) или провести 2 года в тюрьме, сообщило итальянское издание Gaeta.

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На скамье подсудимых оказались 68-летний хирург-ортопед с известным именем в медицинских кругах и по совместительству энтомолог-любитель и его сын 28 лет от роду. Неприятности у них начались еще в мае, когда в природном парке Яла на юге-востоке острова их задержали с поличным.

Рейнджеры из парка дикой природы заметили двух подозрительных людей с сачками, которые припарковали свою машину в джунглях. Они первым делом проверили их личные вещи и арендованный транспорт. Тогда у обвиняемых было изъято в качестве улик большое количество баночек, контейнеров и восковых пакетиков как с насекомыми, так и еще пустых.

Судья отметил, что контрабандисты действовали сознательно и с большим размахом, и назначил самый крупный штраф, когда-либо наложенный в стране за преступление такого рода. Первоначально приехавшим по туристической визе иностранцам предъявили 810 обвинений, но в ходе разбирательства их число сократили до 304.

Эксперты подсчитали, что горе-коллекционеры поймали 101 вид редких бабочек и стрекоз. Друзья и коллеги врача из Италии просили суд о снисхождении, а некоторые из них заявили, что пойманные насекомые не имеют коммерческой ценности.

В ланкийских и итальянских СМИ нет упоминаний о том, как же иностранцы планировали вывезти из страны столь большой контрабандный груз.