День урожая в Южной Корее: что это за праздник, почему нет билетов

В Южной Корее отмечают большой национальный праздник – Чхусок. Его также называют Днем урожая или благодарения. В честь праздника жители страны отдыхают пять дней.

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В это время более половины жителей страны едут к родственникам или в туристическую поездку в страны Юго-Восточной Азии или в Японию.

В СМИ это называют «великой праздничной миграцией». На главных дорогах страны из-за этого образовались пробки, написала «Российская газета».

Билеты на самолеты и поезда были раскуплены давно. В аэропортах отмечается большой поток людей и очереди.

Чхусок в этом году пришелся на 17 сентября, но благодаря субботе и воскресенью выходных дней стало больше. Празднование завершится в среду, 18 сентября.

Кстати, в эти дни на стол обязательно подают рисовый пирог сонпхен. Его замешивают на доске, посыпанной сосновыми иголками.

Благодаря этому он приобретает хвойный аромат. Также среди угощений лепешки чжон. Из готовят из теста, мелко нарезанных рыбы или мяса, обжаренных овощей.

Ранее писали, что Турция и Болгария переживают тяжелые времена из-за отсутствия туристов из России.

Также называли рейтинг стран-лидеров по туризму у соотечественников в 2024 году.