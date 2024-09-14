Почему США становятся некомфортным и опасным для жизни местом

Улицы Манхэттена — самого престижного района Нью-Йорка — заполонили бездомные и наркоманы. Об этом в письме к мэру сообщил его советник Эрик Ботчер. По его словам, приведенным телеканалом Fox News, в городе наблюдается «гуманитарная катастрофа». В Детройте меж тем правят банды чернокожих. В Сан-Франциско появились целые районы, куда туристам лучше не заходить. Что происходит с теми, кто поверил в «американскую мечту».

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Член городского совета Нью-Йорка Эрик Ботчер объявил о «гуманитарном кризисе», который развернулся на улицах и в метро города. Он выпустил официальное обращение к мэру — господину Адамсу. По словам Ботчера, хуже всего обстоят дела в районах Таймс-сквер, Гармент (район самых дорогих и престижных бутиков) и Вашингтон-сквер-парке.

Бомжи моются прямо на улицах

«В этих и других районах значительное количество людей занимается целым рядом незаконных и антиобщественных действий, вызывающих беспокойство и страх среди местных жителей, многие из которых являются пожилыми людьми или семьями с маленькими детьми», — пишет Ботчер.

Журналисты издания New York Post отправились взглянуть, не сгущает ли Ботчер краски. И выяснили: все даже страшнее, чем в его письме. Репортеры подробно описали множество «нестабильных, измученных бездомных чудаков», которых встретили на улицах указанных районов. Издание сообщило, что на улице регулярно можно увидеть иглы, особо выделив «одного наркомана с мертвыми глазами, бродящего с иглой, торчащей из его руки, по 36-й улице около оживленного вокзала Пенн». Люди, которые, по всей видимости, психически больны, лежат в отключке на скамейках и тротуарах или бродят по улицам, часто босиком, издеваясь над туристами и местными жителями. Охранник по имени Фишер, работающий в одном из районов, рассказал, что видит людей, употребляющих наркотики «весь день и всю ночь», в общественном дворе отеля Midtown Holiday Inn.

«Здесь творится безумие, — рассказал Фишер New York Post. — Они даже занимаются сексом здесь, на скамейках. Они писают и испражняются здесь». Но и это не все. Сотрудники отеля Midtown Holiday Inn, чтобы отпугнуть от его входа бомжей, начали включать разбрызгиватели воды. «Но некоторые бездомные превращают это в процедуру принятия душа — даже с использованием мыла, как пожаловался один из гостей отеля в онлайн-отзыве», — пишет издание.

«Победа» черного расизма

Еще хуже, чем в Нью-Йорке, обстоят дела в Детройте — американских Жигулях. Когда-то корпорация «Форд» имела здесь процветающие заводы. Однако из-за глобальной конкуренции из Детройта производственные мощности перенесли. Сейчас в городе один из высочайших в США уровней преступности. Многие районы заброшены, население сократилось втрое. Резко изменился и расовый состав. В 1960 году чернокожие составляли 29 процентов населения, а белые — 70 процентов. Сегодня черных 84 процента, белых — 8 процентов, остальные — латиноамериканцы.

— Детройт стал символом расовой политики властей США. Его история наглядно показала, что бывает, когда к власти приходят некогда угнетенные чернокожие, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.

По словам эксперта, закат города тесно связан с Коулмэном Янгом. С 1974 по 1994 год он был первым афроамериканским мэром Детройта. Левых политических взглядов, защитник негров, член Демократической партии США, он задолго до появления черного движения BLM начал проводить расово ориентированную политику.

— В Детройте при Янге появились семьи, которые поколениями не работали, получали пособия, но основной доход имели с наркоторговли и грабежей, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Многие преступления полиция отказывалась регистрировать, а если преступников все-таки задерживали, суды их либо отпускали, либо давали минимальные сроки. В итоге белое население сначала бежало в пригороды, а потом и вовсе из города.

Еще одной причиной упадка Детройта стали... профсоюзы.

— Они в городе были настолько сильны, что фактически стали участвовать в управлении автомобильным производством. Профсоюзы добились резкого увеличения зарплат сотрудников автопредприятий, — рассказывает эксперт. — В итоге себестоимость продукции резко возросла, ее конкурентоспособность снизилась, и владельцы бизнеса стали переносить его в другие города и даже страны. Да, левая идея «защиты трудящихся» победила, но это была пиррова победа — ее некому было праздновать, потому что трудящиеся вовсе перестали получать зарплату.

В июле 2013 года Детройт объявил себя городом-банкротом. Он и сейчас наполовину разрушен. Его улицы и дома стали иллюстрациями для многочисленных компьютерных игр: мол, попробуйте здесь выжить.

«Фабрика звезд» для бродяг

Практически в каждом городе США есть районы, в которые лучше не заходить. В Сан-Франциско, например, это Тендерлойн, настоящий героиновый ад в самом центре города. В двух шагах отсюда — мэрия, консерватория, музеи и библиотеки, штаб-квартиры соцсети «Х» и сервиса Uber. А на соседних улицах — кражи из припаркованных машин и грабежи. Большинство преступлений совершают наркоманы. А «дурь» продают прямо на улицах средь бела дня. Причем не легализованную в Калифорнии марихуану, а вообще все подряд, в том числе и тяжелые наркотики.

Не лучше ситуация и в Лос-Анджелесе, втором по величине городе США. У многих он ассоциируется с Голливудом, великолепными калифорнийскими пляжами и районами для миллиардеров. Увы, сейчас город знаменит как Мекка бродяг.

— В Калифорнии — тепло, здесь можно жить круглый год буквально «под пальмой», поэтому именно в Лос-Анджелес традиционно стекаются бездомные. Это началось еще со времен хиппи, когда эти «дети цветов» образовывали здесь коммуны, — рассказывает Виталий Караев. — Сейчас идеология ушла, остался голый расчет. В большом городе всегда проще прокормиться. А если он еще и теплый, то проще и физически выжить.

Число бездомных в четырехмиллионном Лос-Анджелесе, который даже меньше нашего Санкт-Петербурга, растет ежегодно. До пандемии коронавируса в городе регистрировали чуть более 40 тысяч бомжей. Сейчас, согласно отчету Управления по оказанию помощи бездомным Лос-Анджелеса (LAHSA), численность живущих на улице и во временных приютах превысила 70 тысяч человек. По данным LAHSA, виноват... Голливуд.

— Арендная плата в Лос-Анджелесе чертовски высока, — заявил гендиректор LAHSA Ва Лесия Адамс Келлум.

По его словам, «фабрика звезд» притягивает таланты буквально со всего мира. Спрос на арендное жилье крайне велик, а значит, высоки и цены. Вот люди и живут в палатках. И как результат — каждые сутки в среднем шестеро бездомных умирают. Не менее трети из них — наркоманы. Каждый четвертый страдает тем или иным психическим заболеванием.

Эти люди — вне общества

— Еще в 1992 году, впервые попав в Штаты, я удивился — как же много у них нищих. А ведь я прилетел из «России реформ», шоковых реформ, когда миллионы людей разом лишились работы и источника доходов, — рассказывает замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. — Помню, в свой первый приезд мы попали в Миннеаполис — город на севере США. И американцы нам шепотом говорили: «У нас очень хороший город, потому что черных — всего два процента населения».

А потом, помню, Мелор Стуруа, журналист-международник и писатель, преподававший в местном университете, сказал нам, членам российской делегации:

— Ребята, вот центральная улица. По этой ее стороне вы можете спокойно ходить в любое время суток, нет проблем. А вот на ту сторону не переходите даже днем! Там «черные» кварталы, там очень опасно.

Как пояснил Владимир Леонидович, США уже довольно давно сильно в имущественном плане разделились.

— Есть богатые, есть средний класс и есть бедные, которые десятками лет живут на пособия по безработице. И родители их так жили. И даже деды. Как правило, это черные. Проблема в том, что эти люди не социализированы. Они — вне общества. Ведь что человека социализирует? Сначала учеба, а потом работа. Но они — не учатся и не работают! Их «коллектив» — улица, где болтаются десятки тысяч таких же, как они, маргиналов, — пояснил политолог. — Но человек так устроен, что он не может ничего не делать. Работать они не хотят, а потреблять — хотят. Тем более что красивые женщины, автомобили, дорогая одежда — вот они. Нужны только деньги. И эти ребята начинают зарабатывать. Торговля наркотиками, грабежи, кражи, угоны автомобилей, сутенерство — вот их заработок. Но криминал — очень конкурентная среда. Не все готовы рисковать свободой и жизнью. Так из маргиналов выделяется другая социальная страта — бомжи. Они тоже получают пособия. Иногда имеют эпизодические мелкие заработки — что-то разгрузить, погрузить, помочь наркодилеру с торговлей.

Эксперт напомнил, что в России тоже хватает бездомных. Но, как правило, это «идейные» бродяги — они не хотят жить обычной жизнью, сами не хотят социализироваться, они хотят уличной «свободы».

— Социальные работники справедливо замечают, что у большинства российских бомжей есть какая-то прописка. Есть на карте город, где у них квартира — пусть и на паях с родственниками, — пояснил Владимир Жарихин. — Дело в том, что в 1990-е, надо отдать должное, мы сумели правильно распорядиться советским наследством: построенные государством и принадлежащие государству квартиры разрешили приватизировать. Сотни миллионов квадратных метров жилья безвозмездно передали в частную собственность. В Штатах же ничего подобного не было. Если ты мало зарабатываешь или ты инвалид с психическим заболеванием и у тебя нет собственного жилья, ты с большой долей вероятности попадешь на улицу. Это обратная сторона капитализма: ты можешь как разбогатеть, так и стать бездомным.

Как пояснил Владимир Леонидович, в России тоже велико имущественное расслоение. Но оно не достигает размеров гомерических. Особенно в рамках одного города.

— «Золотая миля», она же улица Остоженка, с самой дорогой в России недвижимостью, да, отличается от Кузьминок. Но — не разительно. В Кузьминках на улицах бездомные не спят. Нет такой традиции. А в Вашингтоне, например, бомж может спать на скамейке прямо напротив Капитолия. И полиция ему ничего не скажет: свободная страна. Да, ты свободен спать на скамейке. А мы свободны никак в твоей судьбе не участвовать. Можешь и околеть здесь — это твой выбор.

Жизнь не по карману

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Redfield&Wilton Strategies совместно с изданием Newsweek, около 21 процента американцев не зарабатывают достаточно денег на своей основной работе, чтобы оплачивать счета и поддерживать уровень жизни своих семей. А 52 процента — больше половины респондентов —трудятся на нескольких работах, чтобы покрыть растущую стоимость жизни. Больше всего таких людей в возрастной группе от 35 до 44 лет, экономически наиболее активной.

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Риверсайде (UCR), опубликованному в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (JAMA), бедность как фактор риска можно считать четвертой по значимости причиной смерти в США после болезней сердца, рака и курения.

— Бедность убивает больше людей, чем болезнь Альцгеймера, инсульты и диабет, — сказал Дэвид Брэди, профессор, руководитель проведенного исследования. —Бедность ведет к стрессу, хронической депрессии и более быстрой смерти. Откуда же в одной из самых богатых стран мира берутся бедные? Кристин Зеефельдт, замдиректора отдела по изучению проблемы бедности в Мичиганском университете, считает, что дело в неправильной внутренней политике. — У нас нет комплексного медицинского обслуживания, нет качественной социальной поддержки. У нас нет политики отпуска по уходу за ребенком, как почти во всей Западной Европе. Поэтому людям, у которых есть дети, часто приходится жертвовать работой, если их ребенок болеет, и в конце концов это снижает доходы их семей, — заявила эксперт.

Виталий Караев уточняет:

— Мало кто знает, но в США отпуск по уходу за новорожденным — 12 недель, меньше трех месяцев. И этот отпуск не оплачивается. Ни цента. Если ты не выходишь через 12 недель — тебя увольняют. В России, для сравнения, отпуск — три года, 36 месяцев. Все это время рабочее место сохраняется. Причем до полутора лет отпуск по уходу за ребенком оплачивается. И таких примеров разного отношения к гражданам — и в плане медицинского обслуживания, и в плане трудового законодательства — масса.

Владимир Жарихин резюмирует:

— США действительно страна больших возможностей. Ты можешь разбогатеть, а можешь оказаться на помойке, социальном дне. До сих пор проблемы обитателей этого дна худо-бедно заливали деньгами. Не можешь или не хочешь работать — вот тебе средства к существованию. Но поскольку таких асоциальных личностей стало больше, денег на всех уже не хватает. А они требуют больше! Они требуют не только роста пособий, но и особых прав — как, например, движение BLM. Либеральная демократия постепенно подвела страну к экономической пропасти и гражданской войне.

В ТЕМУ

Невероятно, но факт: реновация по-американски делает людей бомжами. Дело в том, что власти многих американских мегаполисов проводят политику сноса физически и морально устаревших зданий. На их месте строятся новые. Проблема в том, что жилье и в старых, и в новых зданиях — арендное. Вместо обычных «доходных домов», построенных в середине прошлого века и доступных людям с невысоким достатком, девелоперы возводят современные здания с офисами. Арендная плата в них куда выше, чем в старых домах. Поэтому меняется социальный состав районов. Арендаторы победнее перебираются в отдаленные районы, где еще осталось старое жилье, а те, у кого нет денег и на него, становятся бомжами. В итоге в городах США растет число «гетто для бедных» и количество бездомных.

КСТАТИ

По данным ЮНИСЕФ — международной организации, действующей под эгидой ООН, 23,1 процента американских детей в возрасте до 17 лет живут за чертой бедности. По данным организации, проблема в том, что если хотя бы один родитель лишается работы, то семья в США в абсолютном большинстве случаев перемещается за черту бедности. По данным исследования Household Pulse, проведенного Бюро переписи населения США, более 33 процентов американцев сочли, что им очень трудно или затруднительно позволить себе самое необходимое: прежде всего качественное питание и удобное жилье. Официально за чертой бедности в США сейчас живут от 42 до 44 миллионов граждан стран. Или примерно 13 процентов населения страны. В России, для сравнения, за чертой бедности 9,3 процента населения.