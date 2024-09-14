Туристка назвала свой рейс из Стамбула Turkish Hairlines

Летевшая из Стамбула туристка была удивлена количеством лысых мужчин на рейсе. Ее короткое видео в TikTok набрало свыше 9 млн просмотров и стало вирусным в соцсетях. Издание Liverpool Echo вчера напомнило своим читателям, что ничего удивительного в этом факте не было.

Блогерша пошутила, что она попала на борт Turkish Hairlines, в то время как камера ее смартфона фиксировала безволосых пассажиров вокруг нее. Комментаторы обратили внимание на характерные признаки операции по пересадке волос – пятна красноватой кожи на затылочной части и по бокам. Во время медицинской процедуры происходит их перемещение из области с богатой растительностью туда, где ее уже давно нет.

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В Турции медицинский туризм для лысеющих мужчин уже несколько лет переживает бум. К местным специалистам летят со всего мира. Издание насчитало, что только за 2022 год было порядка одного миллиона туристов, озабоченных изменением линии роста волос на голове.

В частности, жители Великобритании платят за различные формы пересадки волос от 7 до 21 тыс. фунтов (0,8–2,5 млн руб.), тогда как в Турции ценник в несколько раз ниже – от 1,5 тыс. британских фунтов. Можно хорошо сэкономить, и есть время на культурную программу.

В комментариях к видео итальянский турист отметил, что, возвращаясь из Турции в Неаполь, он попал в самолет, похожий на больничную палату, – у многих пассажиров были послеоперационные следы на голове. Другие также припомнили, что при посещении музеев и достопримечательностей Стамбула обратили внимание на множество гуляющих после трансплантации волос. У таких туристов есть неделя для послеоперационного наблюдения.