«Семь озер» в Таджикистане: у каждого водоема свои форма и цвет

В Таджикистане жара под плюс 30. Поэтому даже высоко в горах еще комфортная погода для прогулок. Одно из самых популярных мест для отдыха среди туристов и местных жителей – Хафткул или «Семь озер». Погода на каждом из них разная, убедилась корреспондент «МИР 24» Карина Нарзикулова.

Семь озер растянулись каскадом на разной высоте в долине Шинг. Этот комплекс считается одним из самых живописных мест в Таджикистане. Озера образовались в результате мощного землетрясения. Каждому местные жители дали свое символичное название.

«Я очень люблю посещать Хафткул, особенно в это время года. Осенью тут невероятно красиво, погода здесь особенно приятная для прогулок и походов. Я наслаждаюсь свежим воздухом и теплыми солнечными лучами», – поделился турист Дилшод Сафаров.

Осень на Хафткуле теплая и комфортная. Ветер еще не такой сильный в сентябре, и солнце уже не печет как в летом и позволяет наслаждаться путешествиями в горах. В сентябре, октябре температура держится на отметке плюс 15-20 градусов.

«Несмотря на то ,что летний сезон заканчивается, осенний сезон также открыт для посещения классных природных мест Таджикистана. Например, «Семь озер», даже сейчас здесь не сильно холодно, здесь очень уютно, можно открывать новое для себя. Очень рекомендую посетить это место и другие, изучайте красоты Таджикистана в любой сезон», – призвала блогер Виктория Петрова.

У каждого озера своя форма и даже цвет воды, от синего до ультрамаринового. Он зависит от времени суток и положения солнца. Вода на Хафткуле кристально чистая, ее можно пить.

«Горы восхищают, как в сказке, и, что меня поразило, вода тут оттенок меняет даже не каждый час, а каждую минуту, особенно утром, когда солнце поднимается. Пейзаж очаровательный», – поделилась туристка Екатерина.

А еще на озерах уникальный климат из-за перепада высот. В одно и то же время на первом озере может светить яркое солнце, а например, на седьмом – тучи и льет дождь.

«За свои 33 года я впервые нахожусь в Хафткуле и, честно говоря, такую красивую и уникальную природу вижу в первый раз. Думаю, что таких мест мало в мире. Сегодня я много гулял и был поражен этой красотой гор, чистотой воды, свежестью воздуха и кристально чистыми источниками. Я советую людям не оставаться равнодушными, а приехать и насладиться красотами нашей родины», – отметил турист Дилшод.

Сезон на Хафткуле продолжается до первых холодов. А в Таджикистан они придут еще не скоро. По прогнозам синоптиков, первые дожди и ощутимое похолодание ожидаются только ближе к концу октября.