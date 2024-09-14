В Тюменской области подскочили цены на зарубежный отдых

В Тюменской области с декабря прошлого года по август 2024 года на 36,3% выросли цены на отдых за рубежом. Такие данные опубликовали аналитики Тюменьстата.

«На конец августа 2024 относительно декабря предыдущего года в Тюменской области среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма. Их рост составил 36,3%», — сообщается на сайте Тюменьстата.

Также аналитики отметили увеличение цен на санаторно-оздоровительные услуги на 15,7%, а стоимость проживания в гостиницах выросла на 4,5%.

Рост лечебно-оздоровительного отдыха в регионе аналитики фиксировали и в мае. Тогда путевки в санатории стали дороже на 7,4% по сравнению с декабрем 2023 года. В Тюменской области цена отдыха в санаториях зависит от количества дней. Минимальная стоимость суток с лечением начинается от 3 300 рублей.