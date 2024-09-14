В Таиланде российский турист попал за решетку, работая за тарелку риса

На острове Панган туристическая полиция задержала двоих россиян. Одного из них обвинили в нелегальной работе, а второго – в ее предоставлении. Как сообщило вчера тайское издание Matichon, первый оказался туристом, а другой – владельцем небольшого ресторанчика.

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Власти получили жалобу на то, что иностранцы крадут рабочие места у местных жителей, и моментально на нее отреагировали. В соцсетях появился видеоролик, в котором мужчина подвешивает светильник под потолком. И не успел он еще закончить свою работу в ресторане, как приехал полицейский наряд. В качестве орудий преступления были изъяты электродрель, плоскогубцы с отверткой и моток электрокабеля.

Россиян доставили в полицейский участок, впереди их ждет судебное разбирательство за нарушение законодательства Таиланда о работе без разрешения. Пока же следователи выяснили, что 40-летний ресторатор Анатолий Ф. пожалел попавшего в бедственное положение 35-летнего Евгения М. и нанял его на несколько дней поработать в качестве электрика.

Евгений приехал на Панган по туристической визе и поистратился. Не имея денег ни на жилье, ни на пропитание, попросил помощи у соотечественника. За еду и немного наличных он взялся починить электропроводку, благо имел такой опыт.

Какое наказание может ждать незадачливого туриста и его благодетеля, пока неизвестно – это может быть как штраф, так и лишение визы и затем депортация из страны.