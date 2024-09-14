Ураган в Мексике: на курортах объявили «красный» уровень опасности

На курортах Мексики из-за приближения урагана «Илеана» объявили «красный» уровень опасности. Стихия ударит по тихоокеанскому побережью страны. В городе Лос-Кабос отменили занятия в школах.

На побережье западной Мексики пройдут интенсивные дожди, прогнозируются сильный ветер, высокие волны и возможные водовороты. Халиско и Баха Калифорния Сур – два штата, которые больше всего пострадают от шторма. Максимальный устойчивый ветер будет достигать 65 километров в час с порывами – 85 километров в час.

Туристов и местных жителей просят по возможности оставаться дома, а также не переходить ручьи и реки в низинах, где людей может смыть водой. На случай стихийного бедствия власти подготовили 20 временных убежищ.