Закоренелый турист назвал самую недооцененную страну мира

Самой недооцененной страной мира является Гватемала, заявил тревел-блогер Джордан Эгберт, посетивший уже 131 государство. В своем блоге на YouTube он назвал Гватемалу «жемчужной» и «скрытым сокровищем мира». По словам эксперта, в этой стране можно приблизиться к вулканам и даже пожарить зефир на лавовых камнях.

По моему мнению, это одна из самых недооцененных стран в мире. Она красивая, чистая, доступная и предлагает множество развлечений <...> Это Гватемала, страна пышных тропических лесов, руин майя и вулканов повсюду. Один из лучших городов в стране — горный городок Антигуа, он находится недалеко от прекрасного озера, а культура здесь богата. Еда здесь тоже фантастическая, — заявил Эгберт.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что лучшим направлением для отдыха за границей в октябре и ноябре является Египет. По ее словам, это направление достаточно доступное по стоимости и осенью там комфортная температура. Кроме этого, она посоветовала обратить внимание на Азию, а именно курорты в Индии и Таиланде.

Говоря о внутреннем туризме, эксперт предложила отправиться на отдых в спа-отели Подмосковья или прогуляться по Санкт-Петербургу. По словам тревел-блогера, также можно посетить Алтай, Калининград и Сочи.