На Бали открылось более десятка новых гостиниц

На Бали, популярнейшем индонезийском курорте, насчитывается более тысячи отелей. И при этом открываются новые. Редакция собрала информацию о более 10 новых отелей, подходящих под разные финансовые возможности и предпочтения.

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Обзор новинок (списком с «ТурДомом» поделился туроператор Библио-Глобус. – ред.) начнем с отелей, которые открылись в 2020 году. Среди них есть как известные международные сети, так и местные бренды.

Raffles Bali 5*

Raffles Bali раскинулся на побережье Индийского океана на курорте Джимбаран. На территории отеля есть 32 уединенные виллы с персональным бассейном и в целом все, что нужно для полноценного отдыха: ресторан с современной юго-восточной кухней, бары, SPA-центр, комнаты для занятий спортом и йогой. Среди премиальных предложений – так называемая Президентская вилла. Она расположена выше остальных прямо в тропическом саду. Стоимость одной ночи там превышает 200 тыс. руб.

Ayana Segara Bali 5*

Еще одна гостиница на территории Джимбарана, и снова – первая линия. Этот отель может похвастаться не только самым большим крыто-открытым бассейном на Бали (как говорится на официальном сайте гостиницы), но и крайне любопытным расположением. Ayana Segara построен над линией деревьев, поэтому открывающийся вид с площадки бара или из номеров – одна из его главных фишек. Ночь в отеле – более 40 тыс. руб.

Grand Mercure Bali Seminyak 5*

Этот отель открыли в районе Семиньяк, и одно из его главных преимуществ – местоположение. Grand Mercure Bali Seminyak находится буквально в шаге от знаменитого пляжа Куты. На территории самого отеля есть открытый бассейн и ресторан, но и в округе можно найти множество мест для отдыха. Кроме того, международный аэропорт находится всего в 8 км от гостиницы. Цена в этом отеле начинается от 15 тыс. руб.

Aloft Bali Kuta at Beachwalk 4*

Стоимость ночи в Aloft Bali Kuta at Beachwalk не доходит до 11 тыс. руб. на двоих. Отель расположен в Куте – районе, который считается одним из самых популярных среди туристов. От гостиницы будет комфортно добираться практически до всех мест, которые могут быть интересны туристу. Например, чтобы дойти до того же пляжа Кута, нужно преодолеть всего 340 м.

Mamaka by Ovolo 4*

Еще один отель на территории Куты, открывшийся в 2020 году, – Mamaka by Ovolo. Эта четырехзвездочная гостиница тоже предлагает довольно бюджетный вариант отдыха (особенно если сравнить с более высокоранговыми конкурентами) – от 11 тыс. за номер на двоих. До моря от Mamaka by Ovolo – меньше 100 м. В самом отеле есть классический открытый бассейн, ресторан и SPA. Для автомобилистов – бесплатная парковка.

В 2021 году на Бали открылись еще три отеля – все они относятся к категории 5*.

Adiwana Suweta Ubud 5*

Настоящий курортный премиум-вариант. Всего в 2 км от отеля располагается знаменитый дворец Убуда. Также неподалеку – Музей Антонио Бланко. Удобства в самой гостинице не ограничиваются стандартными бассейном и рестораном. Гости, например, могут совершать в окрестностях велосипедные прогулки. Кроме того, у них есть возможность попросить приготовить вегетарианские, безлактозные и халяльные блюда. Правда, отдых в Adiwana Suweta Ubud может ударить по карману. Стоимость одной ночи здесь в определенные даты начинается от 120 тыс. руб. Однако есть и менее загруженные периоды, когда цена заметно ниже.

Andaz Bali 5*

Более доступный вариант – Andaz Bali. Скажем, в течение сентября зачастую номера в этом отеле стоят около 40 тыс. руб. за ночь. Одно из преимуществ – близость к черепашьему острову Серанган. Это популярное место как среди обычных туристов, так и тех, кто увлекается сёрфингом. Все номера в отеле имеют просторный балкон, откуда открывается вид на сад, бассейн или пляж.

Nirjhara 5*

Эта гостиница находится в районе Табанан. Отдых здесь идеален для тех, кто устал от столпотворений. В этом районе редко удается встретить других туристов, самое посещаемое место в округе – храм Танах Лот. Наслаждение настоящей балийской деревней будет стоить около 40 тыс. руб. за ночь.

В 2022 году на Бали открылся отель известного ближневосточного бренда Jumeirah Bali 5*. Он для тех, кто готов потратиться. Одна ночь – от 108 тыс. руб. Гостиница расположена вблизи многих местных достопримечательностей, в частности, речь идет о монументальном искусственном комплексе Гаруда Вишну Кенчана. Проживание там, как правило, особенно нравится парам. Из услуг – комфортное проживание с разнообразной кухней и видом на океан, который открывается из целого ряда номеров.

Sanna Ubud A Pramana Experience 5*

Отель открылся в 2023 году. Sanna Ubud – это место в Тегаллаланге, владельцы которого решили в первую очередь позаботиться о здоровье постояльцев. В отеле введен полный запрет на курение. Алкоголь и кофе при этом подают, так что за это можно не переживать. Проживание в Sanna Ubud, как правило, обходится туристам более чем в 100 тыс. руб. за ночь. Однако на конец сентября предусмотрены сезонные скидки.

В 2024 году на острове появились еще две гостиницы, расположенные по соседству. Одна из них принадлежит американскому бренду.

Holiday Inn Resort Bali Canggu 5*

Отель расположен неподалеку от пляжа Эхо. Это место составители многих рейтингов называют в пятерке лучших на Бали. Проживание стоит от 18 тыс. руб. за ночь. В гостинице есть все атрибуты места для отдыха – ресторан, бар, открытый бассейн, и не только. Однако здесь можно и поработать: для гостей организована специальная бизнес-зона.

Anaya Hotel Canggu 4*

Сосед предыдущего отеля – Anaya Hotel Canggu. Это место позиционирует себя как нечто более простое. На одну ночь там можно остановиться за 8 тыс. руб. При этом пляж Эхо тоже находится близко, как и в случае с соседней гостиницей. Международный аэропорт тоже недалеко – всего в 20 км. В номерах установлено все нужное для отдыха, а из окон открываются виды на город.

Не новое, но хорошо отремонтированное старое

Еще несколько отелей на Бали в последние годы полностью прошли реновацию. Среди них The Laguna a Luxury Collection Resort & Spa 5* и InterContinental Bali Resort 5*.

Первый отель был построен 30 лет назад – наконец, пришло время добавить лоску. Там было отреставрировано все: номера для гостей, рестораны и общественные зоны. Комнаты обновили при использовании натуральных материалов. Как говорят специалисты, авторы вдохновлялись историями и традициями Бали. В то же время отель и сейчас не пугает гостей заоблачными ценами – номера стоят от 22 тыс. руб. за ночь.

InterContinental Bali Resort находится примерно в той же ценовой категории. В среднем речь идет о 25 тыс. руб. Этот отель тоже трансформировался через 30 лет после открытия. Помимо прочего, внимание привлекает обновленный вестибюль, отделанный натуральным мрамором.