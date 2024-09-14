Раскрыта реакция россиян на отдых в КНДР

Побывавшие в Народно-Демократической Республике (КНДР) российские туристы возвращаются только с положительными отзывами, рассказала «Ленте.ру» эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «ВостокИнтур» Инна Мухина. Впечатления клиентов она описала фразой «ожидание-реальность».

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По словам туроператора, направляясь в КНДР туристы ожидают увидеть разруху и голод, но эти представления не совпадают с реальностью.

«Побывало у нас там уже 930 человек, и ото всех людей мы слышим только положительные отзывы. Туристы, которые приехали, говорят, что ожидали увидеть маленькие, низенькие домики с грунтовыми дорогами, но увидели строящийся Пхеньян и 70-этажные небоскребы, и их это все просто поражает», — поделилась Мухина.

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Да, социалистическая страна, но страна, которая развивается. У них есть башня Чучхе 170 метров, на лифте поднимаемся на 150 метров — шикарнейший обзор Инна Мухина туроператор, эксперт РСТ

Она также сообщила, что помимо достопримечательностей исторического и культурного Пхеньяна в КНДР можно посмотреть на природу с красивыми горами и водопадами, посетить буддистские храмы и гробницы королей, построенные во еще до нашей эры, отдохнуть на побережье или горнолыжном курорте.

«В горах безопасные маршруты, все оборудовано, высечены ступеньки. Пляжи готовы. Горнолыжный курорт, в который мы начали возить с февраля 2024 года, замечательный. Там можно покататься на лыжах, на сноубордах, на коньках. Бассейн, массаж, SPA-процедуры», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

Эксперт добавила, что стоимость туров начинается от 76 500 рублей. В эту стоимость входит четырехдневная программа, авиабилеты Владивосток-Пхеньян-Владивосток, трехразовое питание, страховка, оформление визы и экскурсии.