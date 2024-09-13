Азия в моде: куда туристы покупают туры осенью и поедут зимой

Турагенты Москвы и Московской области поделились своим мнением о том, куда их клиенты поедут на отдых осенью и зимой 2024/2025. В период с 15 августа по 7 сентября мы провели телефонный опрос и, обработав результаты, составили рейтинг популярности туристических направлений. Главная интрига – акценты в выездном туризме все больше смещаются в сторону Юго-Восточной Азии. Ниже приводим получившийся рейтинг с нашими комментариями и в сравнении с аналогичным опросом год назад.

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При взгляде на таблицу сразу видно, что привычные страны-лидеры на месте. Это Таиланд, Арабские Эмираты и Египет. Однако динамика у них разная. Нарастить объем предпочтений и получить дополнительно 2,2% голосов в сравнении с голосованием годичной давности из этой троицы удалось только Таиланду.

Тренд к росту посещаемости самой модной страны Юго-Восточной Азии был заметен еще в статистике первого полугодия. Страна лояльна к россиянам (безвиз до 60 дней. – Ред.), кроме того, предлагает отдых в разных ценовых категориях, в том числе в демократичном формате, что в условиях слабого рубля особенно актуально. Так, улететь в сентябре на неделю из Москвы в «трешку» в Паттайе можно за 160 тыс. руб., а на Пхукет в хороший отель 4* – за 200 тыс. Это сопоставимо с предложениями в Турции и даже в Подмосковье. Правда, за 180 тыс. отдых будет не «на завтраках», а с «все включено» в отеле уровня Les Art Resort.

Наконец, в Таиланд из Москвы можно добраться на прямых рейсах как в Бангкок, так и на Пхукет, а при перелете со стыковкой строить интересные комбинации. Например, поездку в Таиланд совмещают с безвизовым транзитом через Китай.

Рейтинг популярности направлений туризма: прогноз на сезон зима 2024/2025

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В таблице представлен рейтинг популярности направлений, подготовленный Службой «БАНКО» в качестве прогноза на сезон зима-2024/2025. Данные получены в ходе опроса топ-менеджеров более 500 турфирм Москвы и области. Репрезентативные выборки составлены на основе базы данных Службы «БАНКО».

Арабские Эмираты в рейтинге – прогнозе на зиму занимают второе место, лишь немного (1,5%) недобрав голосов в сравнении с опросом годичной давности. Направление традиционно привлекает публику, которая ценит комфортный отдых в отелях, а с 2022 года Эмираты получают еще и допинг в виде транзитного трафика. Накануне зимы-2024/2025 все это остается в силе. Туроператоры говорят о популярности ОАЭ, но будем честны: отдыхать там все-таки дороговато. Хорошая новость в том, что осенью и зимой у туристов будет больше бюджетных вариантов, так как перевозка наращивается. Например, из Москвы заявлены новые рейсы «Уральских авиалиний» в Рас-эль-Хайму, и, возможно, это даст дополнительный импульс продажам туров в ОАЭ в турагентствах. Неделя на двоих в октябре в пятизвездочном отеле Sofitel Al Hamra Beach Resort обойдется от 260 тыс. с полупансионом.

Египет по итогам опроса снова оказался на третьем месте, но недополучил 3,9% голосов. Возможно, причина в том, что по сравнению с Турцией на курортах страны не хватает качественных отелей 5*. Это критично, так как за рубеж сейчас выезжает в основном обеспеченная публика. Впрочем, на стороне Египта традиционный козырь – это наличие Красного моря с кораллами и относительно доступные цены (зимой. – Ред.), поэтому туроператоры называют Египет в числе лидеров раннего бронирования. Неделя отдыха в новом Rixos Radamis Sharm El Sheikh на «все включено» для двоих в октябре стоит от 373 тыс. руб., а если бронировать новогодний заезд с 31 января по 7 января, то тур с перелетом из Москвы стоит дешевле – от 245 тыс.

Мальдивы столичные турагенты уже привычно ставят в рейтинге популярных направлений на четвертое место. Отдых на островах пользуется после пандемии хорошим спросом, который летом подогревается спецпредложениями от отелей. В этом году их поток увеличился, так как на Мальдивы по политическим причинам почти перестали ездить граждане соседней Индии. На зиму цены растут, но для Мальдив это привычное явление, и туроператоры прогнозируют хорошие продажи. Отдохнуть неделю вдвоем в октябре в Kurumba Maldives 5* с полупансионом, когда еще действуют летние тарифы, можно за 379 тыс. руб. Это включая перелет одной из ближневосточных авиакомпаний. Такой же тур с вылетом в декабре мы нашли за 465 тыс.

Куба занимает стабильное место в рейтинге благодаря прямым рейсам из Москвы – добраться можно на лайнерах «России» или Nordwind. Турпоток из нашей страны ожидается рекордным – к концу года до 200 тыс. человек – однако дальнейший рост под вопросом из-за сложного и долгого перелета над Северной Атлантикой в обход Европы. Количество самолетов и экипажей, которые могут выполнять рейсы через океан, ограничено. Естественно, что провести в воздухе 13 часов согласится и не каждый турист. Тем не менее спрос есть круглый год и ближе к зиме увеличится. В октябре слетать вдвоем в отель 4–5* на две недели с «все включено» можно за 350–400 тыс.

Далее в рейтинге идут три страны Юго-Восточной Азии. Шри-Ланка присутствует традиционно – туда рейсы «Аэрофлота» возобновились еще летом 2022 года, и с тех пор трафик на направлении увеличивается за счет добавления туроператорских чартеров, в том числе из регионов. По отзывам турагентов, Шри-Ланка привлекает демократичными ценами (в октябре на неделю в 5* можно улететь за 187 тыс. – Ред.), но отдых на любителя – вокруг отелей обычно ничего нет, кроме деревень и сельских пейзажей.

А вот еще две страны появились в рейтинге впервые после долгого перерыва. Вьетнам получил сразу 6,7% голосов столичных турагентов. Очевидно, что это связано с запуском прямых рейсов «Аэрофлота» в Хошимин – полеты начались 31 января и будут продолжены на предстоящую зиму. Сейчас туры на октябрь стоят от 200 тыс. руб. Но вполне возможно, что по мере появления новых рейсов (об этом договорились в ходе недавнего визита Владимира Путина в Ханой. – Ред.) цены снизятся. А пока у тех, кто хочет сэкономить, есть варианты добираться через Китай – в этом случае цена тура составит 150–170 тыс.

Кстати, о Китае. Для столичных турагентств туры в этом направлении никогда не были в числе приоритетных, но времена меняются. Накануне зимы-2024/2025 Китай вошел в топ-лист с 4,4% голосов. Конечно, в основном это благодаря появлению прямых рейсов «Аэрофлота» в Санью и ответному запуску полетов Hainan Airlines из Хайкоу. Тропический остров Хайнань привлекает туристов пляжами, но в турагентствах заметили и рост интереса к экскурсионным турам по Китаю. Отчасти это связано с тем, что любознательным туристам особо некуда деться. В Европу-то попасть сложно. В значительной мере спрос подстегивает ценовая политика китайских авиакомпаний. В августе слетать из Москвы в Гонконг и обратно можно было имея всего 40 тыс. руб. Привлекательно выглядят и предложения по Пекину, что позволило туроператорам сформировать новогодние туры.

А вот внутренний туризм в топе предпочтений турагентств Московского региона пока занимает лишь девятое место. И это не потому, что кто-то непатриотично продает туры за рубеж. Просто по России туристы предпочитают перемещаться самостоятельно, к услугам турагентств обращаются, если нужна консультация по выбору отеля или нет времени составлять сложный маршрут.

Завершают хит-парад Турция и Индия. Безоговорочный лидер лета Турция зимой востребована как направление для шоп-туризма и экскурсионных поездок. Но есть и туристы, которые пользуются возможностью пожить со скидкой в дорогих отелях Антальи. Индия, скорее всего, еще себя покажет и поднимется в рейтинге выше – этому способствует предстоящее возобновление рейсов «Аэрофлота» в Гоа. Они появятся с октября.