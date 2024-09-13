Октоберфест: где и как проходит главный пивной праздник Европы

Каждый год в Европе проходит один из самых ярких осенних праздников — немецкий народный фестиваль Октоберфест. Путешественники со всех уголков мира стекаются в одну точку Мюнхена — на площадь Терезиенвизе, чтобы отведать традиционного пива, весело провести время и насладиться баварской культурой. Все об известном фестивале — в материале «Газеты.Ru».

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Когда и где проходит Октоберфест

Октоберфест — это крупнейший в мире фестиваль пива, который проходит ежегодно в Мюнхене (Германия), рассказал в беседе с «Газетой.Ru» директор пивоварни «Brew by Crew» Кирилл Селин. Суть мероприятия заключается в праздновании и дегустации различных сортов пива, а также в продвижении культуры баварской кухни и традиций.

«Основное место проведения — Терезиенвизе (луг Терезы) [специальная территория в Мюнхене]. Фестиваль длится 16–18 дней: начинается в конце сентября и заканчивается в начале октября. В разные годы даты могут немного варьироваться, но обычно он открывается в третью субботу сентября и завершается в первое воскресенье октября», — Кирилл Селин, директор пивоварни «Brew by Crew».

В этом году фестиваль стартует 21 сентября в 12:00 и продлится до 6 октября. Вход на Октоберфест бесплатный, поэтому любой желающий может посетить территорию фестиваля, где располагаются пивные палатки, аттракционы и ярмарки. Однако за еду, напитки и развлечения нужно платить.

Цены и правила на Октоберфесте

Цены на пиво варьируются в зависимости от палатки. Литр пива стоит примерно от €12 до €14. Еда на Октоберфесте тоже не дешевая: например, большой брецель обойдется в €5–8, жареный цыпленок — около €12–15, а свиная рулька — от €20 до €25. За сосиски и гарниры придется заплатить примерно €8–12.

Аттракционы (например, колесо обозрения и американские горки) обойдутся от €8 до €12, а карусели, €3–6. На фестивале также можно приобрести сувениры: пряничные сердечки — от €5 до €15, традиционные кружки с символикой Октоберфеста — около €10–30.

Места в пивных палатках заполняются быстро, особенно в вечерние часы и выходные. Для удобства можно заранее забронировать столик, но это, как правило, доступно для групп. Цена такого удовольствия — от €300 до €400 с обязательным заказом еды и напитков. Но многие гости садятся и без брони, если приходят на фестиваль достаточно рано.

На Октоберфесте существует несколько правил, которые способствуют поддержанию порядка:

Пиво подается до 22:30, а сами палатки закрываются в 23:30;

В 2010 году ввели правило о запрете курения в пивных палатках;

На Октоберфесте действует система пивных марок (biermarken) — специальные жетоны для оплаты пива, при помощи которых можно заранее приобрести пиво. Их можно обменять на товары в любой палатке.

История праздника

История Октоберфеста отсылает к началу XIX века. В Баварии 12 октября 1810 года состоялась свадьба кронпринца Людвига (будущий король Людвиг I) и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузенской. В честь этого события для жителей Мюнхена организовали народные гуляния. Празднования длились несколько дней и включали всевозможные развлечения. В честь молодоженов даже провели масштабные скачки в традициях Шарлахреннена XV века, ставшие традицией в последующие годы (со временем их упразднили).

Роскошная свадьба настолько запомнилась людям, что мюнхенцы решили повторить праздник в следующем году. Традицию возродили в октябре (аналогично свадьбе), но потом из-за погодных условий перенесли на более ранний срок, рассказал «Газете.Ru» контрактный пивовар «ID Jons Brewery», главный редактор издания Beerbottle.ru Александр Иджон.

В 1819 году руководство города взяло на себя ответственность за организацию Октоберфеста, превратив его в ежегодное мероприятие. Это стало отправной точкой для более организованного и официального празднования.

Важным аспектом фестиваля было участие пивоварен: в XIX веке начали формироваться связанные с распитием пива традиции. К середине столетия пивные палатки стали гвоздем программы, а местные пивоваренные компании получили особую привилегию — продавать свое пиво на Октоберфесте.

120 тыс. л пива выпили на праздновании 100-летия Октоберфеста в 1910 году.

В истории Октоберфеста случались паузы. Фестиваль не проводили во время Наполеоновских войн и Первой мировой войны. После окончания войны, в 1919 и 1920 годах, вместо традиционного фестиваля организовали «Осенний фестиваль».

Во время Второй мировой войны (1939–1945) событие также отменили. В 1946–1948 годах празднования прошли в упрощенном виде под названием «Осенние праздники» (без пива). С 1950 года фестиваль вернулся к привычному формату. Именно в это время возникла одна из ключевых традиций — торжественное открытие Октоберфеста с бочкой пива.

Как проходит Октоберфест — традиции

Октоберфест в наши дни — это поистине уникальное событие, привлекающее более шести миллионов посетителей ежегодно. Многие страны даже проводят аналоги фестиваля. Например, в Бразилии, Канаде, США, Австралии есть свои «Октоберфесты», но ни один из них не сравнится по масштабу и атмосфере с оригинальным мюнхенским фестивалем. Он стал не только праздником пива, но и символом баварской культуры и традиций.

Подготовка и инфраструктура

Подготовка к фестивалю начинается задолго до его открытия. Каждый год на Терезиенвизе возводятся временные сооружения: пивные палатки, аттракционы, сцены для выступлений, а также разнообразные торговые павильоны.

Сама территория занимает около 42 гектаров, и на ней размещаются:

15 крупных пивных палаток, каждая из которых может вместить от 5 тысяч до 10 тысяч человек;

Порядка 20 мелких палаток, где продаются блюда местной кухни, сладости и напитки;

Аттракционы — от колеса обозрения до тиров.

Открытие Октоберфеста

Торжественное открытие — это важный символический момент, который собирает огромное количество зрителей. Оно начинается с традиционного парада владельцев пивоварен, которые провозят бочки с пивом через город на украшенных повозках, запряженных лошадьми. Все это действо сопровождается оркестрами. Исполнители наряжаются в традиционные баварские костюмы.

Центральное событиее — церемония вскрытия первой бочки пива. Мэр Мюнхена делает удар молотком и восклицает: «O'zapft is!» (в переводе с баварского диалекта — «Открыто!» и «Кран пробит!»). Этот момент означает старт пивного сезона. Именно этим действием всем разрешают пить фестивальное пиво.

Пивные палатки

Пивные палатки — это сердце Октоберфеста. Крупные мюнхенские пивоварни получают эксклюзивное право варить и продавать свои напитки на фестивале. Причем все пиво на мероприятии сварено специально для этого события и отличается особым вкусом и крепостью (около 6% алкоголя).

Каждая палатка имеет свою особую атмосферу и часто ассоциируется с определенной публикой. Самые известные:

Schottenhamel — самая старая палатка, где традиционно собираются молодежь и студенты;

Hofbräu-Festzelt — популярное место среди иностранных туристов, особенно американцев и австралийцев;

Augustiner-Festhalle славится своей семейной атмосферой и традиционным баварским пивом;

Löwenbräu известна высоким столбом со львом у входа, который рычит каждые пять минут.

Пиво подается в литровых кружках, которые принято называть «мас». Интересно, что официанты и официантки носят эти кружки на огромных подносах по 8–10 кружек одновременно. Со стороны это выглядит как настоящее испытание на прочность.

Музыка и развлечения

Музыкальные группы играют важную роль в создании атмосферы Октоберфеста. В палатках выступают различные коллективы, исполняющие как традиционные баварские марши и народные песни, так и современные хиты. Посетители охотно подпевают, а многие даже встают на скамейки и танцуют под знакомые мелодии. Особенно популярна «Ein Prosit der Gemütlichkeit», ее нередко называют гимном Октоберфеста. Песню исполняют каждые 15–20 минут, а сам процесс сопровождается поднятием кружек и тостами.

На Октоберфесте работают ярмарки и аттракционы. Здесь можно прокатиться на колесе обозрения, на американских горках или на исторических каруселях. Эти развлечения привлекают как детей, так и взрослых. Внешний вид некоторых аттракционов отсылает к истории возникновения фестиваля, напоминая о пышной свадьбе несколько веков назад.

Традиционные костюмы

Наряжаться в традиционные баварские костюмы на Октоберфесте — одна из важнейших традиций. Мужчины надевают кожаные брюки ледерхозен (lederhosen), которые сочетаются с рубашками в клетку, подтяжками и тяжелыми ботинками. Женщины одеваются в дирндль (dirndl) — традиционное платье, которое состоит из корсета, блузки и юбки с фартуком.

«Персонал, работающий на фестивале, обычно также одет в традиционные костюмы. Туристы часто стремятся следовать этому примеру и надевают подобную одежду для полного погружения в атмосферу праздника», — Кирилл Селин, директор пивоварни «Brew by Crew».

Особое значение имеет узел на фартуке у женщин, так как его положение может рассказать о статусе женщины:

Узел на правой стороне означает, что женщина замужем или занята;

Узел на левой стороне указывает на то, что женщина не замужем и открыта к общению;

Узел сзади может означать, что женщина не хочет знакомиться, вдова или работает официанткой.

Парады и культурные мероприятия

Помимо впечатляющего открытия, на Октоберфесте проходят и другие масштабные парады. Один из самых интересных — Trachten- und Schützenzug, парад традиционных костюмов и стрелковых клубов, который проходит на второй день фестиваля. В нем принимают участие более девяти тысяч человек в национальных костюмах, а также оркестры, танцоры, стрелковые клубы и украшенные повозки. Участники машут ликующей толпе, стоящей вдоль дороги, и исполняют акробатические номера.

Семейные дни и мероприятия для детей

Октоберфест — это не только праздник для взрослых. В понедельники и вторники на фестивале проходят семейные дни, когда цены на аттракционы и развлечения снижаются, а атмосфера становится более спокойной и дружественной для маленьких посетителей. В эти дни также предлагаются детские меню и программы развлечений для юных ценителей Октоберфеста.

Еда и напитки на празднике

Пиво

Пиво — главный напиток Октоберфеста. Оно называется «октоберфестбир» и варится с соблюдением строгих стандартов качества, следуя старинному закону о чистоте пива (Reinheitsgebot), который был принят в Баварии в 1516 году. Запрещены сахар, усилители вкуса, ферменты и консерванты. Напиток подается в огромных пивных палатках, каждая из которых оформлена в своем стиле, его употребление сопровождается традиционными песнями и танцами.

Только шесть крупных мюнхенских пивоварен имеют право подавать свое пиво на фестивале, подчеркнул Александр Иджон:

Augustiner;

Paulaner;

Hofbräu;

Löwenbräu;

Spaten;

Hacker-Pschorr.

«На Октоберфесте подают только пиво, сваренное местными мюнхенскими пивоварнями, такими как Paulaner, Spaten и другие. Обычно это светлое пиво (Helles) или темное пиво (Dunkel), а также специальные сорта для фестиваля. Что касается еды, популярны баварские блюда: колбасы (например, bratwurst), свиные рульки, претцели (Brezn), картофельные салаты и различные блюда из капусты», — Кирилл Селин, директор пивоварни «Brew by Crew».

Традиционные блюда

Одна из главных особенностей Октоберфеста — традиционная баварская кухня. В каждом павильоне можно найти различные региональные блюда:

Брецели — огромные мягкие крендели, которые идеально сочетаются с пивом;

Вайсвурст — белые баварские сосиски с горчицей;

Швайнехаксе — свиная рулька с хрустящей корочкой;

Хендль — жареный цыпленок (одна из самых популярных закусок на фестивале);

Обацда — мягкий сыр с добавлением паприки и специй, его приносят с хлебом или кренделями.

«Закуски — курица, сосиски. Большого разнообразия закусок там нет. Они только традиционные. Пиво варят специальное октоберфестовское. Перед пандемией, например, все шесть пивоварен сварили его по одному рецепту», — отметил Александр Иджон.

Сладости и десерты

На Октоберфесте предлагаются разнообразные сладости и десерты, многие из которых популярны не только в Баварии, но и по всей Германии:

Пряники в форме сердечек — традиционные сладости, украшенные глазурью и надписями. Их часто покупают как сувениры или подарки;

Штрудель — яблочный пирог с корицей, который подается горячим с ванильным соусом или мороженым;

Кайзершмаррн — сладкое мучное блюдо с фруктами, которое украшают сахарной пудрой, часто подают с ванильным мороженым.

На фестивале также продаются фрукты и орехи, обычно в виде закусок. Особой популярностью пользуются:

Жареный миндаль, карамелизированный в сахаре — традиционная сладкая закуска;

Карамелизированные яблоки и другие фрукты в шоколаде — любимое лакомство для детей и взрослых.

Безалкогольные напитки

Хотя пиво — центральный напиток фестиваля, на Октоберфесте также доступны разнообразные безалкогольные напитки:

Специальные баварские лимонады — такие как Spezi (смешанный напиток из колы и апельсинового лимонада) или Apfelschorle (смешанный сок и газированная вода);

Минеральная вода и соки — доступны в большинстве палаток, особенно во время семейных дней;

Кофе и чай — популярны в утренние часы и прохладные дни.

Еда для вегетарианцев и веганов

Несмотря на то, что Октоберфест известен своими мясными блюдами, в последние годы фестиваль стал более разнообразным в плане питания, предлагая опции для вегетарианцев и веганов. В меню пивных палаток можно найти такие блюда, как:

Карттофельсалат — картофельный салат с уксусом и луком;

Рести — картофельные драники;

Вегетарианские колбаски — становятся все популярнее и подаются в некоторых палатках.

Октоберфест богат традициями, которые передаются из поколения в поколение. Он сохраняет дух баварской культуры, сочетая в себе веселье, радушие, вкусную еду и напитки, а также приверженность старинным обычаям. Традиции пивных палаток, костюмов, музыки и парадов делают этот праздник уникальным, привлекая миллионы людей со всего мира.