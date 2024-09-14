Российским туристкам предложили отдыхать в Сирии вместо Турции

Российским туристкам не следует отдыхать в Турции, это неприлично. Если они хотят посетить зарубежные страны, пусть выбирают более дружественные, например Сирию. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, отношение к русским девушкам в Турции часто неуважительное, поэтому россиянки оскорбляют в первую очередь себя визитами в республику. Парламентарий подчеркнул, что туристки должны отдыхать и тратить деньги на родине, а не там, где «чебуреки» называют их Наташами.

«Даже нечистоплотно туда ехать, прошу прощения. Но это самоуважение терять, чтобы там ходить, а тебе этот чебурек кричал “Наташа”», – отметил Милонов.

Депутат посоветовал путешественницам из РФ, которые все же хотят выехать за границу, выбирать для этого более дружественные страны. В качестве наиболее подходящего варианта он назвал Сирию, где «прекрасные пляжи и отношение к людям и девушкам совсем другое».

Стоит отметить, что Виталий Милонов не раз делал громкие «морально-нравственные» заявления на тему туризма. Например, в разгар летнего сезона он призвал наказывать туристов, занимающихся сексом на российских пляжах, более жестко. Таких отдыхающих нередко ловят на побережье – иногда полиция, а иногда и невольные свидетели, правда, лишь на камеру телефона. Парламентарий предложил влюбленным парам вместо пляжей выбирать лес или домашнюю постель.