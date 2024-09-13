Власти Рюстенбурга планируют развивать развлекательный туризм

Власти муниципалитета Рюстенбург в Северо-Западной провинции ЮАР объявили о планах превратить город в центр развлекательного туризма. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Рюстенбурга Шейла Мабале-Хума, передает African Times, партнер сети TV BRICS.

© ТВ БРИКС

Руководство муниципалитета намерено достичь экономического роста с помощью развития такого туризма. Как пояснила Мабале-Хума, для этого власти будут углублять сотрудничество с заинтересованными сторонами из индустрии развлечений.

Туризм принес Северо-Западной провинции доход в размере порядка 6,9 миллиарда южноафриканских рэндов (34,9 млрд рублей) по итогам 2022 года. Кроме того, благодаря туристической отрасли было обеспечено более 24 тысяч рабочих мест, а число международных туристов в провинции увеличилось более чем на 100 процентов.

По словам Мабале-Хумы, за счет проведения развлекательных мероприятий будет еще больше возможностей для бизнеса и трудоустройства в муниципалитете.

Город Рюстенбург располагается у подножия горного хребта. В населенном пункте находится заповедник, известный многообразием дикой природы и живописными тропами для пеших прогулок. Кроме того, там расположен четвертый по величине национальный парк в ЮАР – Пиланесберг.