В Татарстане назвали популярные зарубежные направления для отдыха осенью

Президент ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов рассказал, что жители республики для отдыха в бархатный сезон чаще всего выбирают Турцию, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

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А в ноябре станет доступно новое направление — Гоа, отметил он в беседе с «Бизнес Online».

«Это Индия… тоже популярный сегмент, достаточно дорогой. Люди, которые бывали в Гоа, ездят ещё раз», — констатировал Мифтахов.

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы.