Таиланд славится своими великолепными пляжами и островами, но есть одно место, которое выделяется даже на фоне этого райского изобилия — архипелаг Симиланские острова.

Расположенные в Андаманском море, примерно в 70 километрах от побережья провинции Пханг Нга, Симиланы часто сравнивают с легендарными Мальдивами, и это сравнение вполне оправданно.

Главная причина, по которой стоит посетить

Симиланские острова – это их подводный мир. Архипелаг считается одним из лучших мест для дайвинга и снорклинга не только в Таиланде, но и во всем мире.

Куда стоит поехать за границу в первый раз

Симиланские острова являются национальным парком Таиланда, благодаря чему природа здесь сохранилась в первозданном виде. Посещение архипелага ограничено сезоном с ноября по май, когда погодные условия наиболее благоприятны. Это также помогает минимизировать влияние туризма на хрупкую экосистему островов.