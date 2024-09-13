Эксперт назвал лучшие страны для неопытных путешественников

Лучшие направления для неопытных туристов в беседе с «Мослентой» перечислил известный турагент, владелец турагенства и travel-эксперт Тариел Гажиенко. Одним из самых популярных он назвал Турцию, на которую приходится около 70 процентов всего турпотока из России.

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«Начинающим путешественникам есть смысл для первых выездов отправиться в Турцию в рамках пакетного тура», — отметил он.

Следующим неочевидным кандидатом он назвал Японию. По его словам, японцы дружелюбны к туристам и всегда готовы помочь. Кроме того, Япония обладает отличной транспортной системой, где все четко организовано и понятно даже для новичка. Основным преимуществом является то, что в эту страну довольно просто получить визу и выдается она абсолютно бесплатно.

Страны Евросоюза также оказались в списке Гажиенко. По степени дружелюбности, указал он, на первом место стоит Италия. Кроме того, специалист назвал и Испанию, которая, по его словам, считается одним из самых комфортных мест для начинающих путешественников.

«Испанцы известны своим жизнелюбием, радушием и открытостью к общению с туристами. Но будьте бдительны: что в Риме, что в Барселоне полно карманников, которые могут изрядно испортить впечатление», — предупредил он.

Ранее наиболее распространенные способы обмана на отдыхе в Турции раскрыла эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова.