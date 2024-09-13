Отдохнуть в стиле Барби предлагают туристам на острове Хайнань

Отдохнуть, как Барби и Кен, предлагают туристам в Китае. Здесь обнаружился отель с очень необычным пляжем из розового песка. Он расположен в Hyatt Regency Sanya Tianli Bay 5* на острове Хайнань.

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Оттенок этот повсюду, не только под ногами. Розовые зонтики, шезлонги и кресла. Все это создает очень необычную атмосферу, из-за чего, попав сюда впервые, многие стремятся сделать массу фотографий под палящим солнцем. Будьте осторожны: иначе розовыми от загара рискуете стать и вы. В октябре на 9 ночей цены на тур для двоих начинаются от 105 тыс. руб. Цена актуальна с учетом завтраков.

Не всем туристам такие тона оказались по вкусу:

«От одного фото уже эпилептический припадок. Спасибо, что хоть деревья и пальмы в розовый не покрасили!» – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Есть и те, кто нашел изъяны в «ванильной» картинке:

«Везде обман: подставка для зонта не розовая, а белая. Никуда не поеду после этого», – иронизируют туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что отелем в Дубае, который открыла Джей Ло, интересуются туристы из России.