Зимой из Челябинска запустят два чартера в Таиланд

Этой зимой челябинцы смогут полететь в Таиланд чартерами двух туроператоров – Pegas Touristik и Anex Tour.

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«Pegas Touristik первым среди массовых туроператоров открыл продажи туров в Таиланд на зимний сезон. К девяти городам вылета на Пхукет добавились Уфа и Челябинск», – сообщили в Ассоциации туроператоров.

Там же заявили, что увеличение количества вылетов связано с повышением спроса. Зимой направление Таиланда востребованнее, чем летом.

Туроператором Anex можно добраться до Пхукета, а из соседних Уфы или Екатеринбурга можно долететь до Паттайи.

Для тех, чей отпуск запланирован на осень, «ФедералПресс» подготовил список интересных направлений с пляжем и морем.