В популярных гостиницах Абхазии непросто найти свободные места

Портал TourDom.ru проверил, какие востребованные варианты размещения на Черноморском побережье Абхазии доступны для бронирования в разгар бархатного сезона, на третью декаду сентября.

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Мы рассматривали недельный отдых на двоих с субботы, 21 сентября по 28-е (здесь и далее указаны наличие и цена, актуальные по состоянию на 10:30 13 сентября. – Ред.).

Сайт популярного санатория-отеля «Самшитовая роща» встречает объявлением об отсутствии свободных номеров. Разместиться на неделю реально лишь с 25 октября, а с 22 сентября, например, – только на 3 ночи.

В гостиницу «Жоэквара» 4* (Гагра) на одной из популярных площадок онлайн-бронирования свободных номеров на выбранные нами даты нет вовсе, на другой – только двухместные comfort и трехместные студии. Семейные двухкомнатные номера пока есть в предложениях некоторых туроператоров, тариф – от 145 тыс. руб. за неделю.

Отсутствуют доступные варианты и в востребованном Wellness Park Hotel 4*, расположенном в центре Гагры.

На курорте Пицунда на даты с 21 по 28 сентября еще можно забронировать номера в двух гостиницах 4*: проживание в Costa d’Ora обойдется от 151 тыс. руб. за двоих (без питания), в «Киараз Арена» – от 68 тыс. руб. (включен завтрак). Варианты размещения уровня 3* предлагаются по ценам от 31 тыс. до 56 тыс. руб. за неделю.

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