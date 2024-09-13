Брошенный туристами мусор чуть не уничтожил Карлсбадские пещеры

Оставленный туристами пакетик от чипсов в национальном парке «Карлсбадские пещеры» в Нью-Мексико почти привёл к экологической катастрофе.

Как сообщает CNN, правила национального парка разрешают туристам иметь с собой только воду. Один из посетителей правило нарушил, пронеся с собой чипсы. Пустую упаковку он оставил в пещере, что стало огромной проблемой для экосистемы.

«В масштабах человеческой перспективы брошенный пакет с закусками может показаться пустяком, но для жизни пещеры он может изменить мир», — говорится в сообщении парка о произошедшем инциденте.

Остатки чипсов создали идеальную среду для жизни микроорганизмов и грибков. Пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре организовали временную пищевую паутину, распространяя питательные вещества по окружающей пещере и формациям. Плесень быстро распространилась по близлежащим поверхностям.

По словам представителей парка, рейнджеры тщательно удалили плесень и посторонний мусор с поверхностей внутри пещеры. Если бы меры не были приняты оперативно, последствия могли бы быть критическими.

Как сообщал «ГлагоL», ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что технологии искусственного интеллекта позволят в будущем сохранить экологию. По его словам, дальнейшее развитие ИИ компенсирует нынешнее высокое потребление электроэнергии.