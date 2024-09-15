Свыше 33 тысяч сотрудников Boeing планируют объявить забастовку

Свыше 33 тыс. сотрудников авиастроительной компании Boeing в ближайшее время планируют объявить о забастовке из-за разногласий по повышению зарплаты. Об этом сообщает издание Guardian.

— Около 33 000 работников в тихоокеанском северо-западном регионе США проголосовали против предварительного соглашения, достигнутого между их профсоюзом и компанией, и выступили за начало забастовки, — передает издание.

В компании уже давно существуют проблемы. В апреле этого года генеральный директор Дэйв Калхун объявил о своей отставке. Вместе с ним ушел в отставку председатель совета директоров Ларри Келлнер.

Кадровые изменения в организации произошли после ряда инцидентов с самолетами: например, во время одного из полетов у воздушного судна в воздухе сорвало дверь.

Через месяц один из инженеров Boeing заявил о возможной опасности авиакатастроф из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов. По его словам, проблема касается более тысячи самолетов, которые эксплуатируются различными авиакомпаниями.