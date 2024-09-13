Турецкая инициатива создаст проблемы с оплатой для туристов из РФ

Ограничения на использование наличных в Турции могут негативно сказаться на отдыхающих в курортной стране российских туристах. Проблемы с оплатой в республике из-за нового проекта местных властей в беседе с РИА Новости предрек координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

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Эксперт отметил, что инициатива пока не вступила в силу, так как является лишь предложением, представленным для общественного обсуждения. По словам Санджара, ее цель — увеличить сборы налогов.

«Сейчас идут обсуждения того, как такие правила будут применяться в секторах, где использование наличных широко распространено, таких как туризм, и их возможного влияния на отрасль», — добавил он.

Однако, как указал специалист, если изменения все-таки вступят в силу в нынешнем виде, то у прибывающих в республику туристов, в том числе россиян, могут возникнуть проблемы с оплатой.

Правительство Турции хочет запретить оплату покупок стоимостью свыше семи тысяч лир (около 19 тысяч рублей) наличными. При нарушении этого правила покупателям придется заплатить штраф не менее пяти тысяч лир (13,5 тысячи рублей). В случае, если данное предложение властей будет принято, любые покупки свыше семи тысяч лир необходимо будет оплачивать через банки, почтовые отделения и финансовые учреждения-посредники.

Ранее стало известно, что Турция начала терять туристическую привлекательность из-за «взлетевших в космос» цен. Эксперт по туризму Саваш Даш заявил, что гиперинфляция в стране спровоцировала значительное повышение расходов туристического сектора.