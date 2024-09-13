Туристки пожаловались на домогательства со стороны местных в Египте и Индии

В последние годы наблюдается заметный рост числа женщин, отправляющихся в одиночные путешествия по всему миру. Многие из них выбирают безопасные и развитые страны, однако все чаще встречаются и те, кто готов рискнуть ради незабываемых впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия и Египет, где уровень преступности вызывает серьезные опасения. Тревожные сообщения о похищениях и насилии над туристками поступают из этих стран с завидной регулярностью. Женщины бесследно исчезают или оказываются в уязвимом состоянии после того, как в их напитки и еду подмешивают запрещенные вещества. Тем не менее, это не останавливает потенциальных одиночных путешественниц, отмечает издание «Лента.ру», которое пообщалось с несколькими девушками-туристками, вернувшимися из Индии и Египта. Москвичка Полина рассказала о своем опыте в Индии, отметив, что для одиноких женщин европейской внешности посещение таких стран может быть особенно опасным. Она столкнулась с постоянными просьбами сфотографироваться, а также с навязчивым вниманием местных мужчин. «Для Индии это нормально, к этому нужно быть готовым», — подчеркнула Полина. Олеся из Санкт-Петербурга поделилась шокирующими воспоминаниями о своем отпуске в Египте. В местном баре ей подмешали вещество в напиток с целью дальнейших насильственных действий. К счастью, ей удалось избежать худшего сценария. По ее словам, она постоянно ощущала пристальное внимание местных мужчин, которые не скрывали своего интереса. Несмотря на такие тревожные истории, желание исследовать мир и открывать новые горизонты продолжает привлекать женщин к одиночным путешествиям.

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