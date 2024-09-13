Более 400 туристов смогут отправиться в КНДР через Приморье

Туроператоры прогнозируют, что до конца 2024 года через Приморский край в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) отправится еще более 400 туристов. Об этом ТАСС сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"Для Приморья и Владивостока турпоток российских туристов в КНДР - это, прежде всего, возможность получить транзитных туристов. С начала февраля жители самых разных регионов России прибывают во Владивосток, чтобы провести здесь несколько дней и затем отправиться в Пхеньян или Расон. По прогнозу туроператоров, до конца года в КНДР отправится еще более 400 российских граждан", - сказал губернатор.

Он добавил, что совсем недавно группа детей вернулась с отдыха в детском лагере "Сондовон". Кроме приморцев, там была молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов России. Всего через приморских туроператоров с февраля в КНДР отправились более 600 туристов, 75% из них прибыли из других российских регионов.

Первый тестовый тур в КНДР со времен пандемии состоялся с 9 по 12 февраля. В ее состав вошли жители Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Посещение КНДР по-прежнему осуществляется только в организованных туристических группах.