«Люди живут в палатках». Тревел-блогер описал поездку в Канаду

Российский тревел-блогер побывал в Канаде и рассказал, что бомжи в этой стране — часть культуры. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что бездомные в Ванкувере не просят у прохожих денег, не пристают и не выглядят агрессивно. Более того, у многих из них есть телефоны, а некоторые даже используют ноутбуки.

«Бомжи с ноутбуками? Оказалось, что это совершенно нормальное явление для Ванкувера. Видимо, они просто "цифровые" бездомные. Да, вот такие вот новые времена», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Путешественник добавил, что бомжи органично вписываются в ландшафт города, будто их специально «расставили» на нужные места.

«Люди живут в палатках, и не потому что у них приключенческий дух, а потому что… Ну, потому что, видимо, просто нет у них дома. Сначала думаешь: "Ну ладно, может, это какой-то временный лагерь, фестиваль, может, туристы?" А нет, это просто часть городской жизни», — удивился автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша описала поездку в Канаду фразой «повсюду слышится русская речь». По ее словам, соотечественники едут в эту страну за стабильностью.