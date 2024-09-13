«Ты всегда под прицелом». Почему путешествовать в одиночку опасно

Все чаще женщины по всему миру выбирают путешествия в одиночку. Кто-то отправляется соло в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать жизнью в погоне за впечатлениями в Индии, Египте и других государствах с высоким уровнем криминала. Оттуда часто приходят тревожные новости о похищении и изнасиловании туристок: девушки бесследно исчезают или оказываются в беспомощном положении под воздействием наркотиков, подсыпанных незнакомцами. Но даже это не останавливает путешественниц. Россиянки рассказали «Ленте.ру», почему они любят посещать далекие страны в одиночку и с какими опасностями им приходилось сталкиваться.

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Что привлекает женщин в одиночных путешествиях

После пандемии коронавируса в мире образовался новый тренд, который усиливается с каждым годом — соло-путешествия. По данным онлайн-сервиса для бронирования жилья Booking, 63 процента мужчин и 54 процента женщин не хотят видеть близких людей рядом в отпуске. И даже родители высказались против отдыха с детьми или супругами.

Основная причина, которую назвало большинство опрошенных туристов, — «мы хотим восполнить упущенное время и не хотим ждать других». Причем, как показывает исследование некоммерческой туристической организации Road Scholar, чаще всего оставаться одни в поездках хотят женщины, да и в целом женщины рвутся в путешествия чаще мужчин.

Аналитиков также поразило то, что многие из опрошенных путешественниц (60 процентов) оказались замужем, но не всегда партнер имеет возможность или желание поехать в отпуск со своей супругой.

«Не позволяйте такой глупости, как брак, помешать вашему стремлению познавать мир», — прокомментировала свой ответ одна из участниц исследования.

Редактор журнала Solo Traveler Дженис Во также считает, что в мире становится все больше одиноких людей, которым просто не с кем поехать на отдых.

«Некоторые не хотят ждать, пока у друзей появится финансовая возможность путешествовать с ними», — объяснила она.

Дженис отметила, что соло-поездка — это уникальная возможность исследовать мир без семьи и друзей, которые чего-то от нас ожидают.

«Это поможет вам узнать, каким вы являетесь на самом деле, когда никто из знакомых на вас не смотрит», — заключила эксперт.

В какой точке мира опаснее всего путешествовать

Когда речь заходит о безопасности, мнения специалистов расходятся. Одни считают, что, путешествуя в одиночку, женщины подвергают себя огромному риску, в то время как другие напоминают, что большая часть насилия по отношению к женщинам обычно происходит от мужчин, с которыми они живут, а не от незнакомцев.

Тем не менее на планете существуют объективно опасные места, в которых уровень преступности попросту выше, а это значит, что ехать туда одной девушке будет более рискованно.

Согласно рейтингу аналитического агентства World Population Review, самой опасной для путешествующих девушек является Южная Африка, в которой сохраняется один из самых высоких уровней насилия по отношению к женщинам. Кроме того, в списке World Population Review перечислены Бразилия, Мексика, Иран, Доминиканская Республика, Марокко, Египет, Таиланд и Индия.

При этом в ежегодном исследовании рисков от International SOS пятый год подряд наименее мирной страной становится Афганистан. В этом антирейтинге с ним соседствуют Йемен, Судан, Южный Судан, Сирия и даже Россия.

При этом в СМИ появляется все больше новостей о том, что туристки подвергаются насилию и нападениям даже в западных развитых странах — например, в Испании, Франции или Греции. Однако даже такая тревожная статистика не пугает путешественниц, привыкших справляться с трудностями в одиночку. Что же их толкает на риск?

«Для них белый человек — это суперзвезда»

Как рассказала собеседница «Ленты.ру» Полина из Москвы, она не всегда путешествовала соло, однако в какой-то момент ее жизни обстоятельства складывались так, что никто не мог поехать вместе с ней, поэтому приходилось проводить отпуск одной и от этого она начала получать гораздо больше удовольствия.

«Я уже побывала одна в нескольких странах — Великобритании, Италии, Франции, Португалии, Финляндии, Сингапуре, Индонезии и Малайзии. Мне очень нравится, что в таких поездках ты ни от кого не зависишь, следуешь своему темпу и ощущениям во всем. Захотел — проснулся в шесть утра и пошел встречать рассвет на набережную, захотел — объелся вечером в номере отеля мороженым и просто смотришь сериал, никуда не выходя», — делится россиянка.

При этом в ее жизни были и поездки в страны, которые считаются опасными для соло-туризма, — например, в Индию.

«На самом деле изначально я планировала ехать туда с парнем, но в поездке мы расстались, и мне пришлось кататься по Индии одной. Конечно, в какой-то степени меня это расстроило, но я увидела одну из самых красочных стран на земле и совсем не жалею, что решила продолжить это путешествие соло», — делится девушка.

«Я всегда была, мне кажется, очень смелым человеком. И мне даже в голову не приходило, что со мной может что-то случиться, что-то может пойти не так. В поездках меня могли тревожить разве что гипотетические неприятности, которые вообще-то могут произойти и дома: например, что я заболею или сломается арендованная машина», — Полина.

Страну, которая славится бедностью и попрошайками, особенно рискованно посещать одиноким женщинам европейской внешности, подчеркнула москвичка. В Индии к ней постоянно подходили и просили сфотографироваться, хотели потрогать, поговорить, случайные прохожие задавали очень много вопросов или просто говорили комплименты.

«Для Индии это нормально, к этому нужно быть готовым. В целом я ни разу не чувствовала себя не в безопасности. Был только один случай, который меня напряг, — когда пришлось ехать на ночном автобусе 12 часов до Дели, потому что на поезд я не успела купить билет», — вспоминает туристка.

В транспорте располагались лежачие места, которые закрывались шторками. Чтобы избавить себя от лишних взглядов и назойливых разговоров, москвичка сразу закрыла шторку и планировала провести так весь путь. Однако во время остановки к ней вторгся водитель — он разносил попутчикам воду.

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В этот момент Полину заприметил лежавший на соседней койке молодой индиец.

«Для них белый человек, особенно белая девушка, — это в принципе как кинозвезда, так мне объяснил хозяин отеля, в котором я жила. Поэтому повышенное внимание ко мне меня не удивляло», — объяснила путешественница внезапно разгоревшийся интерес своего попутчика.

Девушка знала, что индийцы общительные люди, однако в ходе невинной беседы попутчик начал активно зазывать новую знакомую к себе домой для ночевки. Обещал предоставить кров, еду, трансфер до аэропорта. Полина несколько раз отказывалась, но собеседник продолжал настаивать на своем, обещая, что он решит все ее вопросы и организует максимально комфортный ночлег.

«Они не понимают отказа. К этому надо быть готовым во время поездки в Индию. Они будут много раз предлагать какие-то неуместные вещи, даже ночевку. Для них "нет" ничего не значит», — Полина.

Полине все же удалось отказать мужчине, хотя до последней секунды поездки на автобусе он продолжал задавать один и тот же вопрос, но, к удаче туристки, вышел на одну станцию раньше. Но, даже несмотря на этот неприятный инцидент, россиянка осталась довольна поездкой и не считает Индию такой опасной, как ее изображают в СМИ.

«Конечно, не нужно мнить себя супергероем и рисковать жизнью, разгуливая по улице в открытой одежде ночью. В любой стране, не только в Индии, это может быть опасно. Но для меня поездка в Индию все равно осталась очень ярким воспоминанием. Все люди, которых я встречала, были ко мне очень добры и отзывчивы, помогали бронировать билеты, оплачивать отели и находить такси, если у меня возникали трудности», — отметила она.

По словам девушки, самое прекрасное в одиночных путешествиях — это то, что к тебе всегда подходят познакомиться, завести разговор, поделиться опытом. Таким образом москвичка обзавелась множеством друзей из разных стран.

«Еще один плюс — мозг постоянно работает. Ведь ответственность за поездку нельзя переложить на друга, а значит, приходится постоянно быть начеку и решать вопросы с жильем, транспортом, передвижением по городу», — уточняет героиня.

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«Лично я от этого получаю огромное количество естественного дофамина. Каждый раз, когда я сама справляюсь с очередной сложной ситуацией, я кайфую», — Полина.

Единственная неприятность, с которой столкнулась Полина во время одиночных поездок, — дорогое жилье. Арендовать номер в отеле на пару с приятелем гораздо дешевле, чем в одиночку. Более того, с друзьями можно разделить и траты на транспорт, еду или вино в ресторане.

«С трудностями в виде приставаний или каких-то опасностей я вообще не сталкивалась никогда. Мне очень сильно везет на людей. Не знаю, как-то так получается, возможно, это какая-то удача. Но мне правда всегда попадаются какие-то потрясающие люди, где бы я ни была. Сейчас я на Сицилии, и в Палермо у меня уже куча друзей, которые умоляют меня вернуться сюда еще раз», — Полина.

«Лучшая компания — я сама»

Другая жительница Москвы, Ксения, тоже сталкивалась только с положительным опытом в одиночных путешествиях. По ее словам, в студенчестве она часто ездила куда-то с одногруппниками и получала от этого удовольствие. Можно было легко отправиться куда-то на каникулах, так как все были свободны.

«Потом взрослеешь, ваши отпуска не совпадают, и ты просто пытаешься подстроиться под кого-то. В какой-то момент я устала и подумала: "Зачем ждать, если я могу отправиться в страну мечты прямо сейчас! И лучшая компания — это я сама". Здесь все просто: выбираешь дату, покупаешь билет и отправляешься навстречу приключениям», — рассказала Ксения.

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«Можешь провести два часа на берегу Темзы, болтая ногами над водой с мороженым в руке, можешь забронировать самый классный в Риме ресторан с пастой на вечер или пролежать в кровати до обеда, потому что просто так захотелось. Конечно, иногда хочется разделить эмоции или сказать кому-то "Смотри, как красиво!" Такого не хватает, но всегда можно отправить друзьям или в семейный чат "кружочки" в Telegram».

При этом с негативными ситуациями девушка в таких поездках не сталкивалась и тоже считает, что ей повезло. Лишь в некоторых странах туристка чувствовала себя некомфортно, например в Турции и арабских государствах — Омане и Бахрейне.

«В Турции, как известно, нежелательного внимания много ко всем девушкам и вообще туристам. Один раз я возвращалась в отель в Гечеке вечером, и за мной достаточно долго шел местный житель, настойчиво хотел познакомиться. Было неприятно, пришлось изменить маршрут, чтобы идти по людным и освещенным улицам», — отметила Ксения.

В Омане и Бахрейне она была в жаркую погоду, ее ноги были покрыты, но наверху была футболка, и туристка встречала неодобрительные взгляды местных. В них не было какой-то опасности, но ловить их на себе ей было неприятно, пришлось надеть рубашку, чтобы все было покрыто.

Ксения уже побывала в одиночку в Германии, Великобритании, Дании, Норвегии, Швейцарии, Испании, Италии, Греции (почти во всех европейских странах), также летала в Турцию, Индию, ОАЭ, Оман, Бахрейн и Катар. И считает, что такой опыт нужно прожить, поскольку в подобных путешествиях всегда есть место приключениям и эгоизму.

«Еще в поездках я иногда пользуюсь приложениями Tinder или The Breakfast в туристических целях. Звучит нелепо, но мне правда нравится, когда местные могут показать тебе город. Как-то в Амстердаме я случайно "совпала" с телеведущим, даже не подозревая об этом. И когда мы пришли в музей, каждый хотел с ним сфотографироваться», — рассказывает россиянка.

Самым запоминающимся приключением для девушки стала поездка в Норвегию четыре года назад. Ксения давно хотела побывать в скандинавской стране и купила билеты на майские праздники.

«Семь дней гуляла по Осло и маленьким близлежащим городам, ужинала в ресторане на три столика на острове, до которого можно было добраться только на лодке, ходила в оперу и даже ловила рыбу. Один раз пришла поесть морепродуктов, заказала огромный поднос всего на свете, а официант сказал: "Вы же одна, это на двоих!" А я специально не стала отказываться и съела это все с большим удовольствием, запивая вином», — радостно вспоминает Ксения.

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Бармены-насильники и коктейли с наркотиком

Но другой собеседнице «Ленты.ру» повезло куда меньше. Олеся из Санкт-Петербурга не любит путешествовать в одиночку и решила попробовать такой вид отдыха ради эксперимента. Ее первый опыт действительно был положительным — туристка побывала в Бангкоке и даже завела курортный роман с местным русским.

«Я не ощущала угрозы со стороны местных. Всем было либо плевать на меня, либо они как-то по-доброму пытались помочь, если я терялась на улицах. Хотя перед поездкой меня пугали, мол, там опасно, но я в целом осталась довольна. Самое интересное было во время моей следующей поездки», — Олеся.

Осмелев после тура в Таиланд, девушка решила рвануть в Египет в 2023 году. Путевки в Хургаду горели, а подругам было некогда, поэтому пришлось снова ехать одной. По словам Олеси, этот отпуск она вспоминает с содроганием.

На второй день отдыха петербурженка оказалась в баре по приглашению знакомых туристов. Найти их в заведении девушка не смогла, поэтому села у барной стойки и заказала коктейль. Затем случилось ужасное — туристка почувствовала, как онемели ноги и голова стала кружиться. Из-за внезапно накатившей тошноты россиянка бросилась в туалет. Вернувшись в зал, она заметила на себе подозрительный взгляд бармена, но значения этому не придала и отправилась в отель, чтобы прийти в себя.

Добравшись до номера, россиянка еще долго не могла успокоиться и мучилась от тошноты. Она предположила, что бармен подсыпал ей наркотик в коктейль, поняв, что девушка пришла одна.

«Вообще в Египте всегда чувствуешь себя под прицелом. Очень много раз я ловила сальные взгляды местных мужчин. И они даже не стесняются, не отворачиваются. Я просто была для этих мужчин куском мяса», — Олеся.

«Я уже начала молиться, чтобы он меня не убил»

Но опасность может поджидать не только в далеких странах, а прямо под носом — в родной стране. Мария из Москвы отдыхала в Евпатории в 2022 году. Там девушка познакомилась с мужчиной — он подъехал на машине, опустил стекло и спросил дорогу до банка, а заодно решил узнать номер телефона незнакомки. Чтобы быстрее закончить диалог, москвичка поделилась контактом, но продолжать общение не собиралась.

На первое предложение о встрече Мария ответила отказом, но спустя еще несколько попыток сдалась. Пара решила посидеть на пляже и поначалу свидание проходило гладко, пока мужчина не показал девушке спрятанный за поясом пистолет. Он сказал, что оружие нужно «куда-то занести».

«Мне стало конкретно не по себе — в Москве ходить с оружием в кармане не то чтобы принято, но я решила не подавать вида. Пока мой спутник заходил домой и выкладывал оружие, я судорожно думала, как мне быть, — бежать было поздно и некуда, а ехать в его компании на безлюдный берег вечером уже не хотелось», — Мария.

Когда мужчина вернулся в машину, туристка предложила погулять в центре города — Мария предположила, что в толпе людей злоумышленник не причинит ей вреда. Но план не сработал: кавалер все понял и не на шутку разозлился.

«Человек изменился до неузнаваемости за секунду. Он стал повышать на меня голос, оскорблять и унижать. Говорил, что я глупая, раз меня пугает оружие, что ему противно находиться рядом со мной и все в таком духе. Я уже начала молиться, чтобы он меня не убил», — поделилась Мария.

Затем в машину подсел еще один «огромный бородатый мужчина», оказавшийся другом водителя. Он узнал о случившемся между парой и тоже начал оскорблять девушку. Москвичке удалось уговорить нового знакомого вернуть ее домой, после чего она заперлась и до утра не выходила на улицу.

«Меня захлестывает адреналин»

Другая опытная туристка, Мария, которая много путешествует одна, поделилась, что обычно, чтобы избежать подобных ситуаций, говорит случайным незнакомцам, что она отдыхает с друзьями или в сопровождении молодого человека.

«Это мой лайфхак. Если кто-то подходит с целью познакомиться, не нужно говорить, что ты путешествуешь одна. Лучше сказать, что ты с семьей, друзьями или мужем. Я как-то надевала на безымянный палец кольцо, чтобы люди думали, что я замужем, и лишний раз не подходили», — отметила Мария.

При этом девушка уверена, что одиночное путешествие — это опыт из разряда must have, который должен испытать каждый человек в жизни.

«Когда самолет приземляется в другой стране и ты понимаешь, что ты здесь одна, у тебя нет ни одного близкого и все свои бытовые проблемы нужно решать самой, меня сначала захлестывает какой-то адреналин, а потом дофамин от выполнения этих маленьких целей», — описывает свои эмоции туристка.

По ее словам, когда ты полностью предоставлен сам себе и у тебя полная свобода выбора мест и маршрута, это окрыляет.

«Но для первого раза я бы не выбирала слишком опасные страны вроде Ирана, Пакистана или Африки. Для первого раза лучше выбрать что-то более близкое и понятное — та же Европа или, может быть, Грузия, Южная Корея, Япония», — советует Мария.

Как обезопасить себя в чужой стране

Паника не лучший помощник во время путешествия, но все же не помешает проявить бдительность, ведь предупрежден — значит вооружен. В путешествиях происходит множество нападений на женщин, и совсем не обязательно, чтобы они были в поездке в одиночку. Часто нападениям подвергаются туристки, чьи мужья или друзья по тем или иным причинам остались в отеле и не смогли прийти на помощь. Чтобы избежать такого исхода, нужно следовать банальным правилам безопасности.

«Во-первых, надо детально продумать маршрут заранее, чтобы не возникало каких-то непредвиденных ситуаций. Селиться даже в крупных городах в туристических районах, изучать путеводители. Например, какие районы могут быть небезопасными? В каких районах живет много иммигрантов, допустим? Это, скорее всего, бедные районы, где может быть больше криминала», — Полина.

Затем следует учитывать культурные особенности разных стран и одеваться сообразно — хотя в путешествиях и хочется принарядиться, но это не большая жертва ради собственной безопасности. К примеру, в арабских государствах не стоит оголяться или гулять в купальнике по улицам города — это самый простой способ наткнуться на открытые замечания или агрессию.

Еще девушка советует отказывать в просьбе сфотографироваться незнакомым мужчинам.

«У них могут быть какие-то чаты. Они по этим чатам могут потом рассылать эти фотографии. То есть лучше всегда отказываться, причем отказываться достаточно резко», — отметила путешественница.

Также москвичка порекомендовала всегда оставаться на связи с близкими, даже если они находятся в другой стране. Идеально — шерить свою геолокацию в режиме реального времени. Тогда родные будут знать, где находится их близкий человек, и в случае чего смогут оперативно вызвать подмогу.

Чтобы избежать встречи с грабителями, лучше не носить брендовые вещи в людных местах. Они сработают как красная тряпка для быка и дадут понять вору, что на туристе можно поживиться. Наконец, в одиночном путешествии рекомендуется как можно больше лгать — говорить любопытствующим, что приехали большой компанией, надеть «обручальное» кольцо и никому не раскрывать свой реальный адрес проживания в чужом городе.