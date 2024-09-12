Туристов на европейском курорте призвали не раздеваться на публике

Для туристов на популярном курорте Европы — в испанской Малаге — повесили таблички, призывающие не раздеваться на публике и вести себя прилично. Об этом пишет CNN.

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Плакаты на английском и испанском языках информируют отдыхающих о правилах поведения на побережье Коста-дель-Соль — одном из излюбленных мест отдыха граждан Великобритании. В частности, туристов просят всегда находиться в верхней одежде на улице и в общественных местах «из уважения к окружающим людям и по гигиеническим соображениям».

Кроме того, таблички напоминают о необходимости соблюдать чистоту в городе и быть осторожными с памятниками, предметами исторического наследия и общественной инфраструктурой. Гостей города также просят не ездить на самокатах и велосипедах по тротуарам, не кричать, не петь и не включать громкую музыку и уважать часы отдыха соседей, в том числе пожилых и больных людей, детей и работников городских служб.

Ранее жители популярного испанского курорта Тенерифе сравнили массово приезжающих на отдых туристов с «пожирающим остров раком». Они жалуются, что из-за наплыва отдыхающих им приходится спать в машинах и даже пещерах.