Туроператоры соревнуются, кто отправит больше туристов в Египет

Несколько туроператоров увеличат объемы перевозки в Египет в предстоящем сезоне по сравнению с прошлой зимой. Редакция TourDom.ru выяснила полетные планы туркомпаний.

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В туроператоре FUN&SUN сообщили, что расширят свою полетную программу на курорты Красного моря на 24%. Компания будет доставлять своих туристов в Египет на рейсах трех авиакомпаний. Из Москвы в Шарм-эль-Шейх – самолетами Air Cairo и «Уральских авиалиний», в Хургаду – бортами Red Wings и «Уральских». Большинство цепочек начнутся в конце октября. Вылеты каирской авиакомпании назначены из аэропорта Шереметьево, лайнеры других перевозчиков будут отправляться из Домодедово.

В регионах туроператор явно отдает предпочтение маршрутам в Шарм-эль-Шейх. Туристы из Санкт-Петербурга смогут улететь на этот курорт рейсами Air Cairo. Авиакомпания в партнерстве с FUN&SUN ставит вылеты с периодичностью 3 раза в неделю.

Из Екатеринбурга и Сочи анонсированы вылеты «Уральскими» на оба египетских курорта. В Казани у туристов будет выбор: отправиться на отдых в Хургаду на борту «Уральских» или в Шарм рейсом Air Cairo.

Из других городов у туроператора назначена «полетка» только в Шарм-эль-Шейх: из Уфы, Перми, Волгограда рейсы будут выполнять «Уральские авиалинии», из Самары и Тюмени – Air Cairo.

Впервые рейсы в Египет анонсировал туроператор Space Travel. Компания взяла блоки мест на лайнерах египетского перевозчика Red Sea Airlines из Москвы в Шарм-эль-Шейх. Туристов будут возить на курорт с 16 сентября из Шереметьево с частотой 2 раза в неделю.

«Это решение отражает желание компании диверсифицировать продукт, – сообщил редакции руководитель Артур Мурадян. – В планах расширение блочных программ».

Anex зимой-2024/2025 собирается выполнять практически равное число рейсов на оба курорта Красного моря. В Хургаду анонсированы вылеты из 10 российских городов – Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Омска, Перми, Уфы, Сочи, Минеральных Вод. В Шарм-эль-Шейх туроператор заявил рейсы из 9 аэропортов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Тюмени, Сочи и Минеральных Вод.

Полетная программа запланирована на лайнерах авиакомпании AZUR air. Блоки мест на этих маршрутах взял также и туроператор «Интурист».

Что касается Библио-Глобуса, туроператор в основном отправляет клиентов в Египет рейсами своего стратегического партнера – «Аэрофлота», но в Москве задействует и перевозку авиакомпании EgyptAir. Туристы из столицы смогут выбрать из двух ежедневных рейсов нацперевозчика в Шарм и Хургаду. А в Каир смогут улететь «Аэрофлотом» либо EgyptAir.

Из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани Библио-Глобус запланировал по два вылета в неделю на каждый из египетских курортов.

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