Турцию и Таиланд назвали лидерами среди курортов для россиян

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с RT назвал Турцию несомненным лидером среди курортов для россиян.

«Я могу сказать за первые 8 месяцев 2024 года. Понятно, что номер один без всяких конкурентов — это Турция. Турки в этом году сделали выводы после провального прошлого года. В прошлом году турки резко подняли цены и не досчитались примерно миллиона россиян. В этом году они не стали поднимать цены. В прошлом году они в евро подняли на 20% цены, в этом году либо сохранили прошлогодние цены, либо подняли на 5—6%», — объяснил эксперт.

По мнению Мкртчяна, «турки в этом году подойдут к цифре 7 млн россиян». На втором месте, по его словам, с огромным отрывом находится Таиланд.

По его прогнозу, число российских туристов в этом году превысит 2 млн человек.

«Рейсы есть из 20 городов России. Такого не было за всё постковидное время. Это рекорд. Дальше — ОАЭ. Там традиционно хороший турпоток. В этом году он подрос, но не так значительно как в прошлом году. В прошлом году многие россияне не поехали в Турцию, а поехали в Арабские Эмираты. На четвёртом месте Египет», — добавил собеседник RT.

Ранее эксперты выяснили, что в бархатный сезон спрос на поездки по России увеличился на 59% за год.