О чем предупредить детей перед отдыхом в стране с жесткими законами

Отдых с ребенком всегда требует от родителей особой внимательности к малышу. Очень важно подготовиться у путешествию не только самостоятельно, но и подготовить ребенка. Какие моменты стоит проговорить со своим чадом перед поездкой нам рассказала Алена Никольская, режиссер и продюсер популярного канала о путешествиях.

Не показывать пальцем

Дети невероятно любопытны и пытаются изучать мир всеми возможными способами. Часто дети любят показывать пальцем на людей, что в большинстве обществ не приветствуется. Особенно в странах с жесткими религиозными правилами. Алена:

«Объясните ребенку, что показывать пальцем на людей неприлично. В стране, где люди ходят в национальной одежде, подобное поведение ребенка может привести вас к большим проблемам».

Также отучите ребенка ярко реагировать на представителей других рас.

Не нарушайте границы других людей громкой музыкой

Многие из нас привыкли к тому, что прослушивание музыки без наушников — нормальная ситуация в наших широтах. Но, к примеру, в Сингапуре с вас могут запросто взять штраф в размере $1000 за нарушение общественного порядка. То же правило распространяется на игру на музыкальных инструментах в общественных местах. К нарушению порядка власти Сингапура относят и хождение ребенка голышом.

Селфи с религиозными предметами

Если вы едете с подростком, скорее всего, он будет делать селфи на каждом шагу. Например, на Шри-Ланке за селфи с Буддой можно получить приличный штраф, так как местные невероятно религиозны. Ребенок может этого просто не знать.

Штраф за шпильки

Девочки-подростки могут прихватить на отдых с родителями босоножки на шпильках, но в Греции подобная обувь может привести к серьезным проблемам. В туристических местах, где есть мраморные покрытия, вашего стильного подростка оштрафуют за порчу пола.

Никакой камуфляжной расцветки на Карибах

В странах Карибского бассейна камуфляж позволен лишь военным. Все плавки, шорты и футболки подобной расцветки оставьте дома. Запрет касается и детей.

Относитесь с уважением к деньгам

В Турции запрещено рвать и разрисовывать местные деньги, так как на их купюрах изображены почитаемые государственные деятели. Этот момент ребенку стоит объяснить еще в аэропорту.