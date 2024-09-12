Стоимость отдыха в Турции осенью снизилась на 10-35%

Отдых в Турции для россиян осенью 2024 года обойдется на 10-35% дешевле, чем летом, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

"На осень по ценам в Турции наблюдается снижение от 10% до 35%, причем самое большое снижение цены на бархатный период наблюдается в отелях премиального и пятизвездочного сегмента", - сказал он.

По данным АТОР, спрос на зарубежные туры в первой половине осени вырос на 35% в годовом сравнении. В основном россияне планируют отправиться в Турцию (около 60% всех продаж), Египет (14%), ОАЭ (8%), Таиланд (6%) и Абхазию (4%). Среди массовых направлений самая высокая динамика прироста объемов по сравнению с 2023 годом у Таиланда и Египта, что обусловлено в первую очередь расширением полетных программ.

Средние чеки пакетных туров в Турцию и Египет этой осенью увеличились на 11-14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отдых в Турции в сентябре на двоих в среднем стоит 230 тыс. рублей (восемь ночей, "все включено"), в Египте - 208 тыс. рублей (восемь ночей, "все включено"), в ОАЭ - 224 тыс. рублей (семь ночей), в Таиланде - 210 тыс. рублей (11 ночей, с завтраками), в Абхазии - 122 тыс. рублей (восемь ночей), сообщили в ассоциации.