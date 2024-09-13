Турэксперт назвал лучшие направления для отдыха в октябре и ноябре

Лучшим направлением для отдыха за границей в октябре и ноябре является Египет, заявила в разговоре с NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, это направление достаточно доступное по стоимости и осенью там комфортная температура. Кроме этого, она посоветовала обратить внимание на Азию, а именно курорты в Индии и Таиланде.

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«Из заграничных направлений можно выделить Египет. Оно достаточно доступное по цене, и температура в этот период там комфортная. Помимо этого, начинается сезон в Азии, поэтому вы можете не упустить возможность слетать в Таиланд, Индию. Также скоро начнется туристический сезон на Кубе. Еще из вариантов — Венесуэла и Танзания. Нельзя не упомянуть и Мальдивы, отдых там направлен на релакс», — сказала Ансталь.

Говоря о внутреннем туризме, эксперт предложила отправиться на отдых в спа-отели Подмосковья или прогуляться по Санкт-Петербургу. По словам тревел-блогера, также можно посетить Алтай, Калининград и Сочи.

Ранее Росстат сообщил, что в августе Россию посетили 1,05 млн иностранных граждан — это максимальное количество туристов, побывавших в стране за последние два года. При этом в июле их было 1,02 млн человек. Последний раз больше миллиона иностранных путешественников въехали в Россию в сентябре 2022 года — также 1,05 млн человек.