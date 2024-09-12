В Малаге расставили баннеры с запретами для туристов

Мэрия испанской Малаги решила бороться с заполонившими город британскими туристами – их сюда прилетает много благодаря доступным рейсам авиакомпаний-лоукостеров – с помощью рекламных щитов. В людных районах города появились плакаты с информацией на английском и испанском о том, что делать отдыхающим категорически не рекомендуется.

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Среди запретов – появление в обнаженном виде за пределами пляжей и в общественных местах, гонки на электросамокатах по тротуарам, надругательство над памятниками истории и культуры. Туристам также нельзя мусорить, громко петь, ходить по городу с музыкальными колонками и вообще шуметь.

«Не будьте слишком заметны. Не кричите, не пойте и не включайте громкую музыку. Уважайте часы отдыха ваших соседей, в том числе пожилых и больных людей, детей и работников городских служб», – гласит надпись на одном из щитов.

Малага уже не первый раз пытается привести поведение туристов в норму. Причем раньше меры были более жесткие. Например, в прошлом году городские власти ввели наказание за появление в купальниках в общественных местах. В случае нарушения оштрафуют на 750 евро.

Мы предложили подписчикам телеграм-канала «Крыша ТурДома» обсудить эту проблему и ответить на вопрос «Нужно ли ставить плакаты с предупреждениями для туристов на российских курортах?» Результаты опроса показали, что и у нас есть проблемы с поведением отдыхающих и призывать к порядку необходимо. А еще – наказывать рублем.

Так, 35% участников голосования выбрали вариант ответа «Обязательно, в первую очередь в Анапе и Сочи (в комментариях предложили к указанным городам добавить еще Геленджик). Чуть меньшее число проголосовавших, 29%, отметились более жесткой позицией – «Лучше штрафовать». И лишь 15% посчитали установку информационных щитов бесполезной затеей, а еще 6% выступили за полную свободу туристов на курортах.

В апреле, как писал TourDom.ru, на Канарских островах прошли массовые акции против наплыва туристов. Местные жители призвали власти ограничить турпоток и ввести новый налог, средства от которого шли бы на защиту окружающей среды. Кроме того, время от времени «антитуристические» акции проходит в Барселоне и на Майорке. А в августе правительство Каталонии объявило, что к 2028 году запретит сдачу квартир в аренду туристам, чтобы сдержать стремительный рост цен на жилье.