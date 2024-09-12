Париж лишился звания самого романтичного места в мире

Париж лишился статуса главного направления для романтических путешествий. Во всяком случае, по мнению жителей США. Эксперты опросили более 2000 американцев на тему лучших мест для романтического путешествия. Париж, традиционно воспринимаемый как город любви, занял лишь вторую строчку, уступив место острову Мауи — второму по величине в Гавайском архипелаге, — пришли к выводу аналитики Talker Research.

Независимо от того, куда предстоит отправиться со второй половинкой, 62% респондентов признались, что в путешествии они более романтичны. Примерно 7 из 10 человек, согласно исследованию, считают совместные поездки с партнером одним из самых романтичных занятий. Аналогичное число респондентов верят, что это весьма серьезный шаг для пары. Ранее Super писал о 7 правилах для идеального путешествия с любимым человеком.