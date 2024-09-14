Трэвел-блогер сравнила цены на жизнь в Турции и России

Летом 2024 года россиянка, проживающая в Турции, вернулась на Родину и решила поделиться своими впечатлениями о ценах в двух странах. В своем блоге на платформе Дзен она отметила, что была поражена тем, насколько дешевле жизнь в России, особенно в сфере общепита и услуг. Тем не менее, блогер попыталась убедить своих читателей, что жизнь в Турции, даже с учетом текущих цен, все еще обходится дешевле, если учитывать особенности образа жизни.

По ее словам, сравнивать стоимость жизни в Новосибирске и Анталье некорректно.

«В Анталье есть шутка: ‘Если я живу в Турции, то мне нужен отпуск или я уже в отпуске?'» — заявила она.

Она подчеркнула, что жизнь в Турции позволяет избежать расходов на поездки к морю и сезонные вещи.

Блогер привела несколько цифр по коммунальным платежам: квартплата составила 2800 рублей, вода — 560 рублей, электричество — 1100 рублей, газ — 350 рублей, интернет — 1200 рублей и мобильная связь — 2300 рублей. В итоге общая сумма составила 8300 рублей в месяц. Многие читатели выразили сомнение в реальности этих расходов, особенно по пункту об электричестве.

Что касается образования, блогер сообщила, что ее дочь учится в бесплатной государственной школе в Турции, но также посещает онлайн-уроки по российской программе за 34 000 рублей в год и дополнительные секции за 6000 рублей в месяц. Общие расходы на образование составляют примерно 9000 рублей.

По продуктам блогер отметила, что мясо в Турции стало дорогостоящим, однако овощи, яйца и индейка остаются доступными и качественными.

«В России много соблазнов, но я рада, что у нас в Турции нет такого разнообразия», — добавила она.

Несмотря на попытки доказать преимущества жизни в Турции, многие читатели остались скептически настроены. В завершение своего поста блогер признала: