Российские туристы стали массово покидать Турцию

Российские туристы, которые приехали в Турцию на долгий период, начали массово покидать страну из-за высокой инфляции. Об этом сообщило турецкое издание Gercekgundem.

Граждане России распродают свои активы в различных городах, особенно в Анталии, и окончательно решили покинуть страну. В то время как часть россиян, покинувших Турцию, возвращаются домой, некоторые выбирают переезд в страны Балканского региона, такие как Черногория и Сербия, — говорится в сообщении издания.

По мнению экспертов, основная причина, по которой россияне стали уезжать, связана с высокими ценами на продукты, жилье и другие услуги. Так, походы в рестораны стали недоступны для многих. Таким образом, более 65 тысяч россиян, включая прибывших за последние два года, покинули страну.

В январе сообщалось, что Германию начали массово покидать беженцы, прибывшие с Ближнего Востока. Газета Bild am Sonntag разобралась в причинах этого явления. По словам руководителя службы по делам беженцев Дагмара Пеланда, мигранты стали получать банковские карты, средства с которых они могут тратить только в регионах, где им нужно проживать.

В прошлом году большое число украинских беженцев начали покидать территорию Польши, возвращаясь на родину или в Германию. При этом многие страны отказываются принимать беженцев.