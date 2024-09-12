Рейсов «Аэрофлота» в Таиланд из Санкт-Петербурга станет больше

Туристы из Санкт-Петербурга в зимнем сезоне наконец-то смогут летать в Бангкок без пересадок. С 31 октября «Аэрофлот» впервые ставит прямые рейсы в тайскую столицу из аэропорта Пулково.

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Airbus А330 будет отправляться по четвергам и субботам в 22:40. Прибытие в Таиланд ожидается в 12:40. Обратные вылеты запланированы по пятницам и воскресеньям в 14:55. Время в пути – от 10 до 11 часов.

Билеты на эти рейсы уже есть в продаже на сайте авиакомпании. Перелет round trip с ручной кладью с 31 октября по 8 ноября в экономклассе обойдется в 78 тыс. руб. За провоз багажа придется доплатить еще около 15 тыс.

Стратегический партнер авиакомпании, туроператор Библио-Глобус, уже выставил в продажу туры в Паттайю на основе прямых рейсов в Бангкок. Недельный турпакет с вылетом из Петербурга с проживанием в 3* отеле можно забронировать по цене от 155 тыс. руб. на двоих, в 4* – от 170 тыс., в 5* – от 200 тыс.

В зимнем сезоне – 2024/2025 «Аэрофлот» также продолжит выполнять из Питера прямые рейсы на Пхукет. Авиакомпания летает на остров по пятницам и воскресеньям. Туры с этим перелетом также предлагает своим клиентам Библио-Глобус.

Помимо нацперевозчика, прямые рейсы из Пулково на Пхукет зимой запланировала авиакомпания Pegas Fly, также с периодичностью 2 раза в неделю. Турпакеты формируют Pegas Touristik и Coral Travel. Туроператор Fun&Sun заявил зимнюю полетную программу на Пхукет в содружестве с авиакомпанией Red Wings.