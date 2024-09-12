В Турции могут ограничить платежи наличными

В Турции хотят ограничить покупки за наличные. С такой инициативой выступило налоговое управление страны.

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Если предложение примут законодательно, то расплатиться на сумму 7 тыс. лир (19 тыс. руб.) и более можно будет только банковской картой, а также денежным переводом через госпочту или «официальных посредников».

Для нарушителей предусмотрены штрафы – 10% от стоимости покупки, но не менее 5 тыс. лир (13,5 тыс. руб.).

Коснется ли нововведение туристов, пока неясно. Если его распространят и на иностранных гостей, у россиян могут возникнуть сложности. Ведь карты «Мир», а также Visa и MasterCard, выпущенные нашими банками, за границей не принимаются.

Впрочем, преувеличивать масштаб проблемы, пожалуй, не стоит. Абсолютное большинство наших туристов бронируют отдых в Турции по системе «все включено». Что касается мелких покупок, то для оплаты на небольшие суммы ограничения не предполагаются. В крупных торговых центрах, как правило, принимают карты китайской платежной системы UnionPay, которыми сейчас довольно активно пользуются россияне, часто выезжающие за границу. У некоторых есть и карты иностранных банков.

Кстати, несмотря на то что карты «Мир» в Турции не признают, кое-где расплатиться можно и ими. Например, в небольших торговых точках, торгующих кожаными и меховыми изделиями, – продавцы могут сами предложить перевести рубли с российской карты. Принимают оплату «Миром» порой и представители туроператоров – за экскурсии, купленные на месте.