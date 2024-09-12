Названы самые опасные страны для туристов

Марокко и Египет названы самыми опасными странами для российских туристок. В этих странах нужно быть предельно осторожными, рассказывает портал «Турпром».

«Марокко занимает первое место в списке десяти самых опасных стран для женщин, путешествующих в одиночку. Составители отчета указывают, что «около 45% марокканских женщин подвергаются воздействию физического или сексуального насилия», – говорится в сообщении.

Около 32 % считают, что насилие в отношении женщин допустимо в некоторых обстоятельствах. World Population Review проанализировал данные из 50 туристических стран. Всего были рассмотрены восемь факторов, в том числе безопасность женщин на улицах, уровень преднамеренных убийств, сексуальное насилие, правовая дискриминация и отношение к насилию в отношении женщин.

Если верить авторам рейтинга, то в родной стране российским туристкам стоит бояться больше. В полном рейтинге Египет и Марокко заняли только 7 и 8 место, а самой опасной страной признана ЮАР.

Также были выбраны самые безопасные страны для женщин, путешествующих в одиночку. В их список попали Испания, Сингапур, Ирландия, Австрия, Швейцария, Норвегия, Португалия, Хорватия, Канада и Польша.

Напомним, на поверхности моря в районе Хургады обнаружили нефтяные пятна. Для защиты береговой линии на курортах установили надувные резиновые боны. Экологи взяли пробы для установления источника утечки.