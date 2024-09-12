Таиланд продолжит упрощать визовые требования для развития туризма

Таиланд продолжит вносить изменения в визовую систему с целью упрощения правил въезда в страну для дальнейшего развития туристической индустрии. Об этом заявила таиландский премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават, которая представила в парламенте программу правительства.

"Правительство ускорит темпы развития туризма, продолжая успешную реструктуризацию визовой системы для облегчения процесса получения заявителями виз", - сказала она в эфире парламентского телеканала, отметив, что речь идет о таких группах, как цифровые кочевники и организаторы концертов, фестивалей и спортивных мероприятий.

Премьер-министр отметила, что объем дохода таиландской туристической отрасли в 2023 году после того, как страна приняла более 28 млн иностранных гостей, составил порядка 1,9 трлн батов ($56 млрд). Чинават подчеркнула, что туризм в Таиланде также будет развиваться за счет увеличения числа тематических парков, торговых центров и развлекательных комплексов.

Согласно постановлению правительства Таиланда, опубликованному ранее в издании The Royal Gazette, новые правила безвизового режима для россиян на срок до 60 дней начали действовать с 15 июля. Представитель таиландского МИД сообщил ТАСС, что в отличие от предыдущих практик введения визовых послаблений, утвержденный безвизовый период будет действовать без ограничения по времени до дальнейшего уведомления. По желанию туристы могут увеличить срок безвизового пребывания дополнительно на срок не более 30 дней. Согласно действующей процедуре, продление осуществляется в отделении иммиграционной полиции при оплате пошлины в размере 1,9 тыс. батов ($56) до истечения срока действия безвизового штампа.

Таиланд с начала этого года посетили более 23 млн туристов, из них более 1,1 млн - россияне. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком и находится на пятом месте по числу посещений среди всех национальных групп туристов. По итогам года таиландские власти ожидают, что объем турпотока из России достигнет 1,9 млн и превысит рекордный показатель 2013 года, когда в королевстве побывали 1,7 млн россиян.