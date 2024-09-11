Визовый центр Испании пытается вернуть туристов с «поддельными» записями

Визовый центр Испании начал работу над ошибками. Работники офисов, которые на прошлой неделе обвиняли туристов в поддельных записях на подачу документов, теперь обзванивают их и всё-таки предлагают прийти в офис и оформить заявление. Об этом сообщают сами клиенты, которых развернули в минувшую пятницу.

Посетить визовый центр предлагают в один из ближайших дней в то же время, которое было указано в первоначальной записи. Ожидаемо это приводит к задвоениям и увеличению количества обращающихся единомоментно. Но с наплывом пока справляются. Есть и те заявители, кто получил от ворот поворот в прошлый раз и теперь принципиально не пошел повторно.

По инсайдам от самих сотрудников, произошедшее было вызвано технической ошибкой. Что-то пошло не так в системе, которую для визового центра написали программисты в Индии.

Отметим, что Испания на текущий момент является, пожалуй, самым быстрым вариантом оформить шенген заявителям из России. Здесь нет долгого ожидания очереди на подачу документов, да и паспорта выходят из консульства оперативнее, чем у итальянцев и французов. Из минусов – чаще всего выдают однократные визы, но бывают и исключения.

Ранее TourDom.ru писал, что в визовых центрах закончился летний ажиотаж на шенгены.