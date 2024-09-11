Туристы могут сэкономить на рейсах в Таиланд

Вслед за «Аэрофлотом» и «Победой» распродажу 13 сентября объявила авиакомпания S7. Она продлится 2 дня, скидки анонсированы на вылеты с 16 сентября, в том числе на популярные зарубежные направления – в Таиланд из Иркутска и Новосибирска, в Китай – из этих же городов и из Владивостока.

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Мы проверили цены по спецпредложениям на Пхукет и в Бангкок с вылетами в ноябре, когда на тайских курортах начинается высокий туристический сезон.

Отправиться прямым рейсом из Иркутска на Пхукет в субботу, 2 ноября, обратно – через неделю, 9-го, предлагается за 62,7 тыс. руб. (багаж не включен в стоимость), и это действительно самый выгодный тариф на указанные даты (здесь и далее приведены наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 11 сентября. – Ред.).

На прямой рейс из Иркутска в Бангкок нам удалось найти вариант дешевле 50 тыс. руб., он доступен на вылет в столицу Таиланда 27 ноября с возвращением 4 декабря. Стоимость по безбагажному тарифу – 49,9 тыс. руб.

Из Новосибирска на Пхукет предлагается отправиться с 14 по 21 ноября за 66,2 тыс. руб., но с пересадками в Иркутске – 4,5 часа на пути туда и 10,5 часа – обратно. Прямой рейс «Аэрофлота» в соседние даты, с 13 по 21 ноября, стоит дороже – 83 тыс. руб.

Перелеты S7 Новосибирск – Бангкок выполняются с 40-минутными техническими посадками в Иркутске. Стоимость по акции на даты с 9 по 18 ноября – 62,5 тыс. руб. За прямой рейс нацперевозчика 10 ноября туда, 18-го обратно нужно заплатить на 7 тыс. руб. больше.

S7 анонсировала в рамках распродажи скидки и на популярные туристические направления по России, в частности из Москвы в Санкт-Петербург и Казань. Но на этих маршрутах нам не удалось найти самых выгодных вариантов, во всяком случае, на сентябрьские выходные следующей недели – рассматривали именно их, так как сейчас высокий сезон для экскурсионного туризма. Например, на удобный вылет из Москвы в Питер вечером в пятницу, 20 сентября, обратно – в воскресенье, 22 сентября, билеты перевозчика стоят 16,9 тыс. руб.

А «Аэрофлотом» можно слетать в те же даты и также вечерними рейсами на 3 тыс. руб. дешевле.

Вечерние перелеты S7 из Москвы в Казань, 20 сентября – туда, 22-го – обратно на 2 тыс. руб. дороже, чем у «Аэрофлота».