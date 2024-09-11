Российский туроператор запустил чартеры в эмират Рас-эль-Хайма

Туроператор Fun&Sun запустил новую чартерную программу в Рас-эль-Хайму - эмират на севере ОАЭ, рейсы из Москвы будут выполняться дважды в неделю. Об этом компания объявила в ходе пресс-конференции в Москве.

"С 6 октября 2024 года российские туристы смогут летать напрямую из Москвы в этот уникальный природный эмират на крыльях "Уральских авиалиний". Рейсы из Домодедово в международный аэропорт Рас-эль-Хайма будут выполняться дважды в неделю", - сообщили в компании.

Вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей в ходе мероприятия отметил, что запуск чартеров позволит нарастить турпоток из России. Ранее российские туристы добирались до Рас-эль-Хаймы через другие эмираты, но теперь они смогут прилетать напрямую в аэропорт Рас-эль-Хаймы, который расположен в 20 минутах от большинства отелей.

"Россия остается нашим основным рынком, и в прошлом году мы зафиксировали впечатляющий рост числа туристов из России - на 80,8%", - подчеркнул он.

В совокупном объеме продаж туров в ОАЭ от Fun&Sun доля Рас-эль-Хаймы составляет более 30%. Ежегодно отмечается динамика спроса +50% к предыдущему году, рассказал генеральный директор туроператора Владимир Рубцов.

В Рас-эль-Хайме действуют более 50 отелей, к 2029 году номерной фонд планируется увеличить вдвое.

Начальник службы развития международного сотрудничества и продаж чартерных перевозок Ural Airlines уточнила, что авиакомпания возобновляет полеты в эмират после более чем двухгодичного перерыва.