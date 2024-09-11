Туры на Бали в сентябре сопоставимы по цене с отдыхом в Турции

Стоимость туров в Индонезию с прямым перелетом на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Денпасар на отдельные даты снизилась. Подписчик-турагент телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратил внимание, что на некоторые заезды она сопоставима с прайсами по Турции.

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Например, поездка на 10 ночей в отель Bintang Bali Resort 5* на первой линии обойдется в 338 тыс. руб. на двоих. А тур в Nusa Dua Beach 5* – в 380 тыс. Это включая перелет «Аэрофлотом». Питание – завтраки.

Если снизить категорию отеля, то можно уложиться в 300 тыс. Например, выбрав четырехзвездочный Jimbaran Bay Beach Resort & Spa или трехзвездочный Melasti Beach Bungalow.

Стоимость тура в качественную «пятерку» на турецком курорте в сентябре будет примерно на том же уровне: от 330 тыс. За эти деньги можно забронировать 10-дневный тур с вылетом из Москвы 18 сентября в Akka Alinda. В Miramare Beach Hotel и Gloria Golf Resort отдых обойдется соответственно в 420 и 460 тыс.

Однако специалисты предупреждают, что сравнивать напрямую эти направления нельзя. Отдых в Турции рассчитан на семейных туристов, отели предлагают очень «полный» all inclusive, что в первую очередь удобно для родителей с маленькими детьми.

Гостиницы на Бали работают, как правило, на завтраках. «Отелей, готовых предложить концепцию «все включено», не так много. И даже при ее наличии это будет не турецкая концепция, а азиатская», – говорит Анастасия Косинец, руководитель направления ЮВА туроператора PAC Group. Поэтому замена турецкого отеля на вариант в Индонезии в рамках аналогичного бюджета не будет равноценной.

К выбору места проживания на Бали надо подходить очень тщательно: «Здесь не море, а океан, есть ярко выраженные отливы и приливы. Идеальным пляжным курортом считается район Нуса Дуа. Если море и пляж для туристов не так важны, как инфраструктура в пешей доступности, стоит присмотреться к регионам Семиньяк и Санур».